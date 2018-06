Polícia na ostrove Kos zadržala prevádzača migrantov, snažil sa ujsť hliadke do Turecka

ATÉNY 22. júna (WebNoviny.sk) – Grécke úrady zadržali pri ostrove Kos v Egejskom mori podozrivého pašeráka migrantov. Pobrežná stráž uviedla, že 37-ročný muž sa snažil ujsť hliadke, ktorá vystrelila varovné rany. Podozrivý takisto narazil do hliadkovej lode.

Zadržaného museli hospitalizovať a ošetrili mu ľahké zranenia, ktoré však neutrpel v dôsledku streľby. Úrady neuviedli jeho meno, no prezradili, že je to cudzinec. Z dokumentov vyplýva, že muž vyložil sedem utečencov na pláži ostrova Kos a zadržali ho, keď sa snažil ujsť do Turecka.