Polícia našla počas kontrol vo vlakoch osem nelegálnych migrantov zo Sýrie, Tuniska a Maroka

Policajné hliadky našli vo vlakoch nelegálnych migrantov zo Sýrie, Tuniska a Maroka. Všetci budú vyhostení. Polícia SR o tom informovala vo svojom profile na sociálnej sieti. Hliadka bratislavskej železničnej polície v jednom vlaku kontrolovala dvoch Tunisanov, v ďalšom vlaku dvoch Sýrčanov.

Medzitým hliadka zvolenskej železničnej polície v medzinárodnom rýchliku kontrolovala troch Tunisanov a jedného Maročana. Nikto z nich, ani po poskytnutí súčinnosti, nevedel hodnoverne preukázať svoju totožnosť.

Namierené mali do Rakúska a Nemecka, niektorí do Holandska. Cestovali letecky, člnom, vlakom, taxíkmi aj pešo za pomoci prevádzačov. Z Tuniska a Maroka cez Srbsko a Maďarsko, prípadne išli z Tuniska cez Turecko, Grécko, Albánsko, Čiernu Horu do Srbska a odtiaľ cez Maďarsko až na Slovensko.

Sýrčania mali trasu cez Turecko, Grécko, Albánsko, Kosovo, Srbsko a Maďarsko. Tí dokonca cestovali za pomoci virtuálneho prevádzača, s ktorým boli v kontakte cez aplikácie v mobiloch.

Po vykonaní potrebných úkonov príslušné orgány všetkým vydali rozhodnutie o administratívnom vyhostení a zákaze vstupu na územie SR a na územie všetkých členských štátov Európskej únie počas troch rokov. Momentálne sú umiestnení v útvare policajného zaistenia pre cudzincov, kým neopustia krajinu.