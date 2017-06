Polícia našla v Manchestri “dôležitú stopu”, zverejnila nové fotografie útočníka

LONDÝN 2. júna (WebNoviny.sk) – Britská polícia, preverujúca pohyb Salmana Abediho podozrivého zo spáchania samovražedného bombového útoku v Manchestri, objavila v piatok na jednej z manchesterských ulíc auto, ktoré v pokladá za “dôležitú stopu”. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News s odvolaním sa na vyhlásenie manchesterskej polície.

Auto značky Nissan Micra bielej farby sa našlo v manchesterskej štvrti Devell Court, neďaleko ulice Banff, kde polícia v stredu vykonala v jednom domov raziu. Oblasť v okruhu 100 metrov okolo podozrivého vozidla bezpečnostné sily ohradili.

Príslušníci polície vozidlo preverujú

“Príslušníci polície sú v súčasnosti na mieste a vozidlo preverujú. Oblasť v okolí ulice Banff bola v okruhu 100 metrov z preventívnych dôvodov uzavretá a prebieha tam evakuácia,” uvádza sa vo vyhlásení manchesterskej metropolitnej polície.

Polícia medzitým zverejnila nové zábery z priemyselných kamier zachytávajúcich pohyb predpokladaného samovražedného útočníka Salmana Abediho v posledných dňoch pred útokom.

Abediho bratrancov útok traumatizoval

Abediho bratranci v tejto súvislosti vypovedali, že ich minulotýždňový útok v hale Manchester Arena, pri ktorom zahynulo 22 ľudí, traumatizoval. Isaac a Abz Forjani, ktorých po útoku zadržali a následne bez obvinenia prepustili, vyjadrili z Abediho činu zdesenie.

Isaac Forjani v rozhovore pre BBC priznal, že byť spojený s 22 stratenými nevinnými životmi nie je jednoduché. “Skutočnosť, že osoba, ktorá to vykonala, je s nami pokrvne spojená, je niečo, čo so mnou ostane do konca môjho života.”