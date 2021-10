Polícia opäť na nemecko-poľskej hranici zadržala migrantov spolu s prevádzačmi

Nemecká polícia zadržala v nedeľu ráno pozdĺž nemecko-poľskej hranice 23 migrantov spolu s dvomi prevádzačmi. Natrafila na nich v dodávke počas rutinnej prehliadky pri meste Görlitz.

Všetci migranti boli z Iraku. Nachádzalo sa medzi nimi k niekoľko detí. Prevádzači boli Sýrčania. Vodič auta a jeho spolucestujúci najskôr pri policajnej kontrole ušli. Neskôr ich však zadržali a dodávku skonfiškovali.

Tento týždeň našla nemecká polícia neďaleko rovnakého mesta pri údajnom pokuse o pašovanie ľudí mŕtveho Iračana. Policajti našli telo po tom, ako zbadali, že z vozidla vystupuje asi 30 osôb. Po 42-ročnom šoférovi nákladného auta stále pátrajú.

Úrady v Nemecku v ostatných týždňoch zaznamenali nárast ľudí, ktorí do krajiny nelegálne vstupujú z Poľska. Mnohí zo zadržaných sú Iračania a Sýrčania, ktorí odleteli do Bieloruska, potom prešli do Poľska a následne odcestovali na západ do Nemecka v nádeji, že tam požiadajú o azyl.