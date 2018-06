Polícia pátra po Jánovi a Gyöngyi, nechali šesť detí doma a odišli do zahraničia

BRATISLAVA 7. júna (WebNoviny.sk) – Šesť maloletých detí nechali rodičia v rodinnom dome vo Fiľakove a odišli do zahraničia.

O štyri dievčatá a dvoch chlapcov vo veku od osem mesiacov do deväť rokov sa od 1. do 4. júna postarala suseda. Od pondelka 4. júna boli deti u ich starej mamy vo Fiľakove a postupne ich umiestňujú do detských domovov. Polícia po rodičoch pátra, hrozí im väzenie na dva až šesť rokov.

Ako agentúru SITA informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová, polícia v Lučenci pátra po 32-ročnom Jánovi Silárdiovi a 28-ročnej Gyöngyi Horváthovej. Ján Silárd je vysoký 168 cm, štíhlej postavy, má hnedé oči a čierne vlasy, Gyöngyi Horváthová je vysoká 168 cm, štíhlej postavy, má hnedé oči a hnedé vlasy.

Akékoľkvek informácie o hľadaných je možné oznámiť na najbližšom útvare Policajného zboru alebo na čísle 158.