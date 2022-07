Polícia pátra po majiteľovi psa, ktorý pohrýzol maloletého chlapca v bratislavskej Devínskej Novej Vsi. Ako informuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, incident, ktorý kvalifikovali ako prečin ublíženia na zdraví, sa stal v utorok 26. júla v čase okolo 19:50 v blízkosti Mlynskej ulice.

Podľa polície neznámy páchateľ viedol psa bez náhubku po štrkovej ceste popri rybníku do Devínskeho jazera. „Pes bol veľkého vzrastu, čiernej farby a doposiaľ nezistenej rasy,“ uvádza polícia.

Keď páchateľ so psom obchádzali muža s dieťaťom na rukách, pes vyskočil na poškodeného, pohrýzol maloletého chlapca do lýtka a poškodeného do ukazováka pravej ruky. Páchateľ následne svojho psa odtiahol a pokračoval v chôdzi. Majiteľom psa je muž vo veku 35 až 50 rokov, s výškou približne 185 centimetrov, primeranej postavy, čierne krátke vlasy.

Polícia žiada svedkov, ktorí udalosť videli, alebo majú akékoľvek informácie k skutku, psovi, alebo k jeho majiteľovi, aby to oznámili na čísle 158, prípadne formou správy na FB profile Polícia SR – Bratislavský kraj.