Polícia pátra po vodičovi, ktorý narazil do motorky a z miesta nehody ušiel

Polícia pátra po vodičovi, ktorý 22. mája ušiel z miesta dopravnej nehody. Nehoda, ktorá skončila s ťažkými zraneniami, sa stala krátko pred 12:30 na ceste I/16 v smere od obce Čečejovce na mesto Moldava nad Bodvou.

Nad motorkou stratil kontrolu a zišiel do priekopy

Vodič, ktorý na mieste dopravnej nehody nezastavil, s vozidlom pokračoval v smere jazdy na Rožňavu. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Košiciach Lenka Ivanová.

Podľa doterajších zistení vodič predbiehal rad štyroch motocyklov a prednou časťou narazil do zadnej časti tým istým smerom jazdného motocykla značky Yamaha. Vodič motocykla zároveň v tom čase prebiehal pred ním idúce vozidlo.

Po kontakte vozidla a motocykla vodič stratil nad motorkou kontrolu, zišiel do priekopy a narazil do nespevneného terénu vedľa cesty. Motocykel následne prehodilo cez predné koleso do krovinatého porastu, a jeho 42-ročného vodiča aj s 18-ročným spolujazdcom do priekopy.

Začali trestné stíhanie

Podľa predbežnej lekárskej správy obaja utrpeli ťažké zrazenia, s predbežnou dobou liečenia a práceneschopnosti viac ako 42 dní. Zároveň bol vodič motocykla podrobený dychovej skúške s negatívnych výsledkom a predbežná škoda na motocykli bola vyčíslená na 5-tisíc eur.

Presná príčina dopravnej nehody a jej bližšie okolnosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

„Po vodičovi, ktorý na mieste dopravne nehody nezotrval, polícia intenzívne pátra. Zároveň v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví v jednočinnom súbehu s trestným činom neposkytnutia pomoci,“ dodala Ivanová.