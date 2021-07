Polícia podcenila situáciu. Ak Kollár nedostane odpovede, bude žiadať vyvodenie dôsledkov

Polícia podľa predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) pri piatkovom proteste pred Národnou radou SR (NR SR) nezareagovala správne. Povedal to v piatok 23. júla médiám s tým, že polícia podcenila situáciu. O konaní protestu sa podľa neho vedelo.

Zlyhal zbor

„Zlyhal zbor. Nehovorím, že konkrétni policajti, ale určite výčitka smeruje k policajnému prezidentovi. Určite sa budem na to pýtať, prečo to takto dopadlo,“ zdôraznil. „Keď sú stovky ľudí na bráne a búchajú na dvere, tak sa to dá jedine silovo vyriešiť,“ povedal.

Dodal, že to dáva na vrub policajnému prezidentovi. „Budem žiadať odpovede na moje otázky od pána policajného prezidenta, a keď nedostanem konkrétne správne odpovede alebo nebude to vedieť obhájiť, tak, samozrejme, budeme vyžadovať aj nejaké vyvodenie zodpovednosti,“ podotkol.

Dav vytlačili ku schodom

Pred NR SR v piatok od rána protestuje dav ľudí. Protestujúci sa dostali až pred vstup do parlamentu. Policajti použili proti demonštrujúcim aj slzný plyn, a to potom, ako sa násilím snažili dostať do budovy parlamentu.

Zranená mala byť aj policajtka. Bezpečnostným zložkám sa už medzičasom podarilo posunúť protestujúci dav spred vchodu do budovy NR SR na schody, ktoré k nej vedú. Ľudia pokrikovali na policajtov, aby si dali dole prilby.