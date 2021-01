Polícia pripravuje opatrenia v súvislosti s Lučanského pohrebom (video)

Polícia pripravuje opatrenia v súvislosti s pohrebom policajného exprezidenta Milana Lučanského, ktorý bude v piatok 8. januára. Opatrenia majú zabrániť tomu, aby bola zneužitá jeho pamiatka.

Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedal dočasný policajný prezident Peter Kovařík. Rodine zároveň vyjadril úprimnú sústrasť. Lučanský zomrel v stredu 30. decembra po tom, ako sa 29. decembra v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Prešove pokúsil o samovraždu. „Jedna cesta je zabezpečenie pravidiel, druhá je ignorovať ich,“ povedal Kovařík.

Podľa neho by Lučanský nechcel, aby bola jeho pamiatka uctená spôsobom, ktorý nie je v súlade so zákonom. Doplnil, že on sám sa zasadzoval za to, aby sa pravidlá rešpektovali. Zdôraznil, že polícia bude na pohrebe kontrolovať negatívne testy na koronavírus.