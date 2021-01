Polícia registruje prvé podvody s kryptomenami, žena naletela podvodníkovi a prišla o všetky úspory

Polícia registruje prvé podvody súvisiace s kryptomenami. Najčerstvejší príklad je z Bratislavy, kde policajti objasňujú prípad nebezpečného obchodovania s kryptomenami, pri ktorom 64–ročná žena prišla o celoživotné úspory.

Koncom júna 2020 mala žena dostať e-mail od spoločnosti so sídlom vo Veľkej Británii, v ktorom jej ponúkali investovanie do kryptomeny. Žena sa rozhodla ponuku využiť a v ďalšom kroku údajnému vedúcemu manažérovi spoločnosti poskytla jej prihlasovacie údaje do internetového bankovníctva.

Takto bolo z jej účtu prevedených 249,26 eur, suma, ktorá mala slúžiť ako vstupný kapitál. Polícia o tom informuje v profile Hoaxy a podvody – Polícia SR na sociálnej sieti.

Mínusová hodnota na účte

O pár dní neskôr mal manažér opätovne kontaktovať 64-ročnú ženu a s jej súhlasom mal najprv uskutočniť transakciu vo výške 30-tisíc eur, o pár dní to bolo päťtisíc eur.

Žena v nasledujúcich mesiacoch zistila, že na účte s kryptomenami, kde mala mať podľa pôvodnej ponuky spoločnosti 60-tisíc eur, má naopak mínusovú hodnotu, konkrétne mínus šesťtisíc eur.

Po tomto zistení okamžite kontaktovala políciu, ktorá upozorňuje, že takéto konanie je klasifikované ako zločin podvodu a v prípade preukázania viny hrozí osobe, ktorá trestný čin spáchala, trest odňatia slobody na tri až desať rokov.

Spoločnosti si musíte dôkladne preveriť

V prípade, že chce niekto investovať do kryptomien, polícia odporúča starostlivo vyberať spoločnosti, ktoré sa nimi zaoberajú.

Brokerské spoločnosti často vyžadujú nielen výpis z účtu, ale aj fotografiu dokladov na overenie totožnosti. Tiež odporúča overiť si názov spoločnosti, kontaktné údaje a podmienky investovania.

„Taktiež si pozrite recenzie od ostatných užívateľov na internete. Nezabúdajte, že investovanie do kryptomien v sebe ukrýva aj riziko, že ich hodnota môže nielen stúpať, ale aj klesať. V prípade, ak sa ste stali obeťou podvodu, choďte na políciu,” dodala polícia.