Polícia stíha prvú námestníčku generálneho prokurátora Vieru K., dôvodom má byť možné porušenie karantény

Prvú námestníčku generálneho prokurátora Vieru K. stíha polícia za možné porušenie karantény. Potvrdila to pre agentúru SITA hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veronika Martiniaková.

Policajti začali trestné stíhanie pre zločin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, spáchaného počas krízovej situácie. Martiniaková dodala, že za toto konanie hrozí v prípade preukázania viny trest odňatia slobody na štyri až desať rokov. Bližšie okolnosti k prípadu neuviedla, keďže sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

Podľa stanoviska Generálnej prokuratúry SR (GP SR) nemala a ani nemá Viera K. žiadne príznaky ochorenia COVID-19. V stanovisku sa konštatovalo, že po absolvovaní antigénového testu, ktorý bol pozitívny, prvá námestníčka vzhľadom na to, že vedela, že pôjde do karantény, bezodkladne oznámila výsledok testovania v kancelárii GP SR za účelom odovzdania agendy a do kancelárie nevstúpila.

O prítomnosti Viery K. na prokuratúre napriek pozitívnemu testu informoval v utorok 3. novembra Denník N. Viera K. podľa stanoviska v priestoroch generálnej prokuratúry s nikým už do styku neprišla, veci rozdelila a ponechala s odkazom na pracovnom stole.

„Okrem svojej kancelárie sa po budove nepohybovala, mala na tvári rúško, bola v budove minimálny nevyhnutný čas a z budovy odišla,“ uviedla hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová.