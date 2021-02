Polícia upozorňuje na dezinformačné letáky o koronavíruse, podľa ktorých za pandémiu môže Bill Gates

Policajný zbor upozorňuje verejnosť na letáky, ktoré podľa ich slov obsahujú „najprimitívnejšie formy dezinformácií” o koronavíruse.

Ako ďalej polícia uvádza na webe Hoaxy a podvody – Polícia SR, v prípade, že niekto dostane daný leták do schránky, mal by ho odniesť na najbližšiu policajnú stanicu pre podozrenie zo šírenia poplašnej správy.

Letáky podľa polície obsahujú tvrdenia, že rúška sú zdraviu nebezpečné, miliardár Bill Gates nenosí rúško, lebo je za celým sprisahaním, za všetko môžu vplyvní ľudia a koronavírus je podvod alebo skôr cielená operácia na zotročenie sveta. Polícia v tejto súvislosti konštatuje, že podobné tvrdenia sa vo veľkej miere už nešíria ani na internete.

„Pravdepodobne preto, lebo ide o také stupidity, že by na ne so smiechom reagovala polovica Slovenska, ak by sa objavili na internete,” dodala polícia.