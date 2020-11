Polícia upozorňuje na jeden z najtradičnejších hoaxov založený na obľúbenom recepte konšpirátorov

Polícia SR na Facebooku upozorňuje na hoax, podľa ktorého sa na utorkových protestoch mali zúčastniť „tajní policajní provokatéri”.

Podľa komentárov niektorých ľudí na sociálnej sieti malo byť ich úlohou „vyprovokovanie” davu, ktorý sa mal začať správať agresívne a následne malo dôjsť k tvrdému zásahu prítomných policajtov. Informuje o tom polícia vo svojom profile na sociálnej sieti.

„Ide o jeden z najtradičnejších hoaxov. Na verejných zhromaždeniach sa nikdy nezúčastňujú žiadni policajní provokatéri. Takáto myšlienková konštrukcia je založená na obľúbenom recepte konšpirátorov – nedajú sa nachytať, znovu a raz odhalia niečo prísne utajené, agresivitu niektorých jedincov z davu si vysvetľujú len ako ich reakciu, ktorej nebolo možné zabrániť,” vysvetlila polícia.

Zdôraznila, že konštrukcia o policajných provokatéroch nemá akúkoľvek logiku. „Polícia by v takom prípade nenasadzovala svojich príslušníkov do prvej línie ako členov antikonfliktného tímu a tiež by nevystavovala riziku uniformovaných policajtov. Priebeh každého verejného zhromaždenia závisí od jeho účastníkov. Pripomeňme si posledné roky, keď sa po celom Slovensko uskutočnila séria najväčších verejných zhromaždení v ére samostatnosti. Polícia aktívne komunikovala s ich organizátormi, dozerala na ich priebeh a nezaznamenala také prejavy agresie ako v utorok,” dodala polícia.