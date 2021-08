Polícia upozorňuje na nebezpečný účet na sociálnej sieti, zverejňuje manipulatívne a falošné príspevky

Polícia upozorňuje na facebookový účet pod názvom „Iza Bela“, ktorý zverejňuje manipulatívne až nepravdivé príspevky. Ako polícia zdôraznila na profile Hoaxy a podvody – Polícia SR na sociálnej sieti, nejde o jednorazovú záležitosť, ale o pravidelnú, systematickú činnosť.

Konto podľa polície svojím charakterom pripomína cielenú aktivitu organizovanej skupiny, ktorá sa snaží o výraznú manipuláciu verejnej mienky.

Pacient herec?

V konkrétnom príklade tento účet spochybňuje video, ktoré zverejnila Univerzitná nemocnica Bratislava. Vystúpil v ňom pacient nemocnice, ktorý sa pre infikovanie koronavírusom dostal do ťažkého zdravotného stavu. O niekoľko dní neskôr vzniklo súkromné video, na ktorom rovnaká osoba bola vonku na ulici usmiata a vítala sa s kamarátmi.

Spojenie týchto dvoch momentov je podľa konta Iza Bela dôkazom, že v prípade pacienta môže ísť o herca, pretože „je samozrejme, že za osem dní sa Tibor nemohol dostať do stavu, že je vysmiaty ako slniečko, plný energie“.

Polícia zisťovala pravdu

Polícia sa preto skontaktovala s Univerzitnou nemocnicou Bratislava a zistila, že pacient bol v nemocnici hospitalizovaný po tom, čo sa u neho ochorenie rozšírilo do takej podoby, že mal ťažkosti s dýchaním.

V nemocnici bol týždeň a video s jeho súhlasom bolo nakrútené a zverejnené 9. augusta, tri dni po nástupe do nemocnice. O ďalšie štyri dni, teda po týždni od nástupu do nemocnice, sa jeho stav výrazne zlepšil a prepustili ho do domácej liečby.

„Za výrazné zlepšenie jeho stavu môže jeho mladý vek a včasné nasadenie liečby, preto nie je nič nezvyčajné, že po ôsmich dňoch od nakrútenia videa sa už vonku na ulici usmieval,“ vysvetlila polícia.

Témy s potenciálom konšpirácie

Podľa polície môže byť za účtom organizovaná skupina. Ako uviedli, môže za to systematickosť, promptnosť a včasnosť príspevkov. Ich takzvaný „wording“, teda slovosled a tvorba textu ako takého. Účet má podľa polície cit pre výber tém s potenciálom konšpiračného zásahu.

„Vystupovanie akoby konkrétnej osoby, čo je v kombinácii s tu uvedenými bodmi kontrastné, avšak spĺňajúce účel väčšieho priblíženia sa k masám než v menej anonymnej, všeobecnej stránky,“ uzavrela polícia.