Polícia v prípade mŕtvych ľudí v kamióne zatkla vo Vietname a Írsku ďalších troch podozrivých

Polícia vo Vietname a Írsku zatkla ďalších troch ľudí v súvislosti s prípadom 39 mŕtvych, ktorých našli minulý týždeň v kamióne na juhovýchode Anglicka.

Dve osoby podozrivé z organizovania prevádzačskej operácie vo Vietname zatkli v tamojšej provincii Ha Tinh, informovala televízia VTV. Stalo sa tak po tom, čo desať rodín nahlásilo nezvestných príbuzných.

Priamo zapojení

Námestník náčelníka provinčnej polície sa vyjadril, že podozriví boli priamo zapojení do prípadu, keď ľudia, o ktorých sa predpokladá, že by mohli patriť k obetiam z kamióna, platili prevádzačom, aby ich vzali do Anglicka. Dvojica podľa polície v oblasti organizovala pašovanie ľudí niekoľko rokov.

V Írsku zase policajti zatkli 22-ročného muža. Stalo sa tak základe európskeho zatykača, ktorý naň vydala polícia v anglickom grófstve Essex. Tá už aj začala konanie v súvislosti s jeho vydaním, aby ho vo Veľkej Británii mohli obviniť zo zabitia.

Hovorca vyššieho súdu v Dubline uviedol, že Eamon Harrison, ktorý pochádza zo severoírskeho Newry, sa v piatok postavil aj pred súd a ten nariadil jeho zadržanie do ďalšieho konania naplánovaného na 11. novembra.

Kamión s mŕtvolami objavili minulý týždeň v noci z utorka na stredu v priemyselnom parku Waterglade v juhoanglickom meste Grays. Do Veľkej Británie sa dostal cez anglický prístav Purfleet, kam sa preplavil trajektom z belgického Zeebrugge.

Obvinený vodič

Jeho 25-ročného vodiča Mauricea Robinsona obvinili zo zabitia všetkých obetí, prevádzačstva, napomáhania nelegálnej migrácii a prania špinavých peňazí.

Hoci vyšetrovanie stále napreduje, úrady ešte neidentifikovali obete ani neboli schopné určiť, odkiaľ prišli. Pôvodne polícia tvrdila, že prišli z Číny, neskôr sa však zamerala na Vietnam, keď sa začali objavovať správy od rodín, ktorým sa neozvali ich príbuzní, ktorí v tom čase mali cestovať.

Polícia v Británii chce v súvislosti s prípadom vypočuť aj dvoch ďalších podozrivých – súrodencov Ronana a Christophera Hughesovcov – a vyzvala ich, aby sa prihlásili. Muži zákona už s Ronanom Hughesom komunikovali telefonicky, ale chcú sa s bratmi pozhovárať osobne.