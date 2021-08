Polícia voči demonštrantom nemá zviazané ruky. Dav podľa odborníka výtržníkov pred zatknutím neochráni

Z ulíc hlavného mesta sa dnes ozývali pokriky ako „gestapo“ alebo „my sme tu doma“. Bratislava sa totiž zase stala miestom protestov, z ktorých jeden z nich sa mal konať pred Úradom vlády SR na Námestí slobody.

Druhý sa začal o ôsmej ráno na Hodžovom námestí pred Grasalkovičovým palácom. Napriek zlému počasiu sa na ňom zišlo niekoľko stoviek ľudí, ktorí okolo obeda začali blokovať dopravu.

Polícii sa ich však podarilo za krátko vytlačiť mimo cestu, takže doprava dlho obmedzená nebola. V krajnom prípade je dokonca bratislavská mestská časť Staré mesto pripravená protesty rozpustiť.

Hovorca mesta Matej Števove informoval, že by k tomu došlo, ak by napríklad zhromaždenia podnecovali k násiliu, porušovaniu ľudských práv alebo by zúčastnení páchali trestné činy.

Zhromažďovacie právo nie je nedotknuteľné

Obci, v rámci ktorej sa takéto zhromaždenie koná, to totiž umožňuje zákon o zhromaždovacom práve. Všetkým organizátorom ukladá, aby jej písomne oznámili pripravované zhromaždenie aspoň 5 dní pred jeho konaním.

Takto oznámené zhromaždenie môže obec vopred zakázať, ale tak isto iba pre presne stanovené dôvody. Napríklad preto, že sa na danom mieste a v rovnakom čase už koná iné podujatie.

Rozpustiť len tak nemožno ani neohlásené zhromaždenie, pretože aj naň sa sťahujú zákonné podmienky, ktoré uviedol Števove.

Potvrdila to aj hovorkyňa Prezídia policajného zboru SR (PPZ SR) Denisa Bárdyová. Podľa nej zhromaždenie nie je možné na silu rozpustiť, pokiaľ by nenastali ďalšie zákonné okolnosti, napríklad páchanie trestnej činnosti.

„Organizátori a účastníci neohláseného zhromaždenia sa v prípade jeho zorganizovania, či účasti na ňom, dopúšťajú nanajvýš priestupku, za ktorý môžu byť postihnutí podľa príslušných zákonných ustanovení,“ doplnila hovorkyňa PPZ SR.

V praxi tak fyzickým osobám hrozí pokuta do 165 eur. Podnikateľom môže obec uložiť pokutu do 663 eur.

O bitku medzi policajtami a demonštrantmi nikto nestojí

Neznamená to však, že polícia nemá pri takýchto protestoch žiadne práva ako zakročiť. Pre protestujúcich totiž platí zákon rovnako ako pre ostatných občanov.