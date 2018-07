Polícia vyšetruje dopravnú nehodu na D2, vodič Fabie narazil pri predchádzaní do Mercedesu

BRATISLAVA 10. júla (WebNoviny.sk) – Policajti diaľničného oddelenia Policajného zboru Malacky vyšetrujú okolnosti dopravnej nehody na diaľnici D2, ktorá sa stala v pondelok večer na 22. kilometri v smere z Českej republiky do Bratislavy.

Ako informovala policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková, podľa doposiaľ zistených informácií z miesta dopravnej nehody vodič na osobnom motorovom vozidle Škoda Fabia s evidenčným číslom Českej republiky v pravom jazdnom pruhu pri predchádzaní nákladného auta narazil do vozidla zn. Mercedes Benz s nemeckým evidenčným číslom v ľavom jazdnom pruhu. Vodič Škody Fabie dostal šmyk, pričom zišiel s vozidlom do priekopy, kde narazil do oplotenia diaľnice a stromu.

Posádku Škody Fabie, 22-ročného vodiča a 21-ročnú spolujazdkyňu, previezla rýchla zdravotná služba do jednej z bratislavských nemocníc. Ďalšie osoby sa pri dopravnej nehode nezranili. „Výsledok dychovej skúšky vodičov bol negatívny,“ informovala Mihalíková.