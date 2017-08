Polícia vystríha vodičov pred mikrospánkom, unavení si podľa zákona nemajú sadať za volant

BRATISLAVA 5. augusta (WebNoviny.sk) – Polícia varuje pred zvýšeným počtom rizík na cestách počas letných mesiacov, kedy je na cestách viac domácich, ale aj zahraničných vozidiel.

Počas ciest do dovolenkovej destinácie môže dôjsť k únave a následne k mikrospánku, ktorý môže zapríčiniť vážne dopravné nehody.

Mikrospánok pri monotónnej jazde

„Málo vodičov si uvedomuje, že unavení by sme si podľa zákona ani nemali za volant sadať. Vysoké teploty spôsobujú oneskorené reakcie, dehydratáciu, preto sa veľmi ľahko môže stať nešťastie,” upozorňuje hovorkyňa banskobystrickej polície Mária Faltániová.

“K mikrospánku dochádza hlavne pri monotónnej jazde na úsekoch, ako sú diaľnice alebo cesty prvej triedy, a najmä v tomto dovolenkovom období, keď si pri dlhých dňoch ako vodiči za volantom dovoľujeme viac, než inokedy počas roka,” dodala hovorkyňa s tým, že vodič má po 17 hodinách bdelosti rovnakú šancu spôsobiť nehodu, ako keby mal 0,5 promile alkoholu v krvi, teda dvakrát väčšiu pravdepodobnosť dopravnej nehody oproti triezvemu alebo ideálnemu stavu.

Dôležitá je aj kvalita spánku

„Vodič, ktorý je unavený alebo ospalý, zvyšuje riziko dopravnej nehody v priemere až štvornásobne. Vodiči majú problémy s udržaním vozidla v jazdnom pruhu, prispôsobením rýchlosti vozidlám pred nimi alebo pri predbiehaní,” upozornila Faltániová.

Policajná hovorkyňa zároveň vysvetlila, že nie je dôležité iba množstvo spánku, ale aj jeho kvalita. Ťažké nehody spôsobené únavou, nielen mikrospánkom, sa vyskytujú najčastejšie na diaľniciach počas noci alebo poobede, a to hlavne od 15:00 do 16:00. Sú zapríčinené najmä opustením cesty či jazdného pruhu najmä do protismeru a smerom k blížiacim sa autám. Faltániová tiež pripomenula dôležitosť správnej stravy a pitného režimu či ochrany očí a vetrania auta. „Odporúčame vodičom, aby počas týchto horúcich dní nepreceňovali svoje sily a počas jazdy si radšej dali častejšie prestávky na odpočinok a čo je veľmi dôležité, dodržiavali pitný režim, vyhýbali sa hlavným cestným ťahom a zvolili si menej frekventovanú trasu,” uzavrela Faltániová.