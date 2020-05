Pri poľskej hranici objavila polícia mŕtveho Bangladéšana, zároveň zadržala osem utečencov (foto)

Sedem občanov Bangladéša a dvoch Indov zadržali policajti v stredu v lesnom poraste v katastrálnom území obce Zboj, okres Snina pri hranici s Poľskom. Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície v Sobranciach Agnesa Kopernická, pri následnom pátraní po ďalších osobách objavili policajti cudzinca v kritickom stave a telo bez známok života.

Pri pátraní našli mŕtve telo

„Okamžite kontaktovali tiesňovú linku 112 za účelom vyslania tímu rýchlej zdravotníckej pomoci. Na miesto nálezu mŕtvoly neznámej totožnosti privolali Horskú záchrannú službu so sídlom v Zboji,“ uviedla Kopernická s tým, že osobu so zdravotnými problémami previezli do nemocnice v Humennom.

Ďalšie dve osoby, ktoré pôvodne patrili do skupiny cudzincov, zadržali na svojom území príslušníci poľskej hraničnej služby.

Utečenci nemali doklady

Pokiaľ ide o zadržaných deväť osôb, tie policajti predviedli na oddelenie za účelom zistenia totožnosti, keďže nedisponovali cestovnými dokladmi.

„Vykonávanie úkonov s cudzincami sa realizovalo v súčinnosti s Národnou jednotkou boja proti nelegálnej migrácii. Cudzinci sú do ďalšieho rozhodnutia umiestnení v priestoroch pre zadržaných cudzincov na Oddelení hraničnej kontroly Policajného zboru Zboj,“ dodala Kopernická.

