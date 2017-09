Polícia zatkla Maročana, ktorý údajne vystupoval ako vodca teroristickej bunky v Belgicku

MADRID 27. septembra (WebNoviny.sk) – Podľa španielskej polície zatkli belgickí agenti muža, ktorý je podozrivý z napojenia na extrémistickú skupinu Islamský štát (IS). Vystupoval údajne ako vodca bunky, ktorá „lákala a školila“ nových členov IS. Je zároveň posledným členom tejto skupiny pôsobiacej v Belgicku.

Dvadsaťšesťročného Maročana zadržali v stredu v belgickom meste Zaventem. Podľa polície poskytoval propagandistické materiály, ale aj dom a kaviarne na stretnutia prívržencov IS. Udržoval tiež kontakt s bojovníkmi IS a dva razy sa pokúsil dostať do „konfliktných zón“. Neskôr zameral činnosť bunky na ciele v Belgicku.

Bunka bola funkčná od roku 2014. Troch jej členov, vrátane brata zadržaného, zatkla španielska polícia za ostatné dva roky a jedného zadržali v Maroku.