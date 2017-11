Polícia zatkla najmenej stovku ľudí podozrivých zo spolupráce s Islamským štátom

ISTANBUL 10. novembra (WebNoviny.sk) – Turecká polícia zadržala najmenej sto ľudí, ktorí sú podozriví z napojenia na teroristickú skupinu Islamský štát (IS). Informovala o tom štátna agentúra Anadolu s tým, že muži zákona podnikli v Istanbule viacero súbežných zásahov a zatkli pri nich 82 cudzincov, ktorí spolupracovali s IS v konfliktných zónach a plánovali vycestovať do Sýrie. Pri ďalšom zásahu v provincii Adana zatkla 11 Sýrčanov a sedem ďalších osôb, ktorých národnosť nie je známa, zadržali v provincii Izmir.

Spomínané policajné zásahy sú súčasťou Tureckej operácie určenej na ochranu spomienkových podujatí pri príležitosti 79. výročia úmrtia prvého prezidenta Mustafu Kemala Atatürka a aj nedeľňajšieho maratónu, informuje súkromná agentúra Dogan. Turecko podniká viaceré operácie namierené proti IS. Muži zákona proti militantom zakročili napríklad aj vo štvrtok a počas rozsiahlych razií zatkli v Ankare 170 osôb podozrivých z členstva v organizácii.

V októbri turecká polícia zatkla desiatky podozrivých militantov z IS, ktorí údajne plánovali útok počas štátneho sviatku. Tureckom v poslednom období otriasla séria krvavých útokov, ktoré pripisujú tejto extrémistickej skupine. Jedným z najhorších bolo krviprelievanie v istanbulskom nočnom klube Reina, kde počas osláv Nového roka 2017 zahynulo 39 ľudí.