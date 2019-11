Polícia zverejnila nové informácie o smrti mladej učiteľky Violy, zaoberá sa viacerými verziami

Poznatky získané doterajším vyšetrovaním smrti mladej učiteľky Violy Macákovej jednoznačne nepreukázali aktivitu recidivistu alebo sériového páchateľa. Na sociálnej sieti to uvádza Policajný zbor SR. Z tohto dôvodu nebolo nevyhnutné okamžite informovať či varovať verejnosť a šíriť dezinformácie, ktoré by ústili do masovej paniky a strachu.

Prioritou bolo zistenie identity

Mladú ženu našli ešte 11. novembra v bratislavskom prístave, pričom v tom čase ešte žila. Zomrela následne na následky ťažkých zranení, ktoré jej spôsobil neznámy páchateľ. Polícia sa k jej smrti prvýkrát vyjadrila v utorok 19. novembra.

„Policajný zbor tu je pre bezpečnosť občanov a jeho príslušníci sú tými poslednými, ktorí by si priali ďalší podobný trestný čin rovnakého páchateľa. Preto je ich rozhodnutie nevyvolávať zbytočnú hystériu postavené na racionálnom základe,“ zdôraznili.

Policajti vysvetľujú, že po skonaní nájdenej ženy bolo prioritou zistiť jej identitu. „Keďže nemala pri sebe žiadne identifikačné doklady, bol tento proces značne sťažený. Aj napriek tomu bola žena identifikovaná počas nasledujúceho dňa, čo je pre podobné prípady značne krátka doba,. Dovtedy policajti a ďalší odborníci skúmali, aké typy zranení utrpela, čo jej ich mohlo spôsobiť, ako sa na mieste nálezu vyskytla a ďalšie podobné informácie a úkony,“ uvádza polícia.

Zbierajú nové dôkazy

Zdôrazňuje taktiež, že páchatelia všetkých druhov trestnej činnosti aktívne sledujú médiá a sociálne siete a takto získané informácie sa snažia využiť na to, aby pred políciou unikali, zametali stopy a neboli nikdy zadržaní.

„Chápeme časť verejnosti, ktorá očakáva viac informácií o tak závažnom trestnom čine, avšak žiadame aj my pochopenie. Ak zverejníme toho viac a vďaka tomu nikdy páchateľa nechytíme, budeme ešte pod väčšou paľbou kritiky ako možno v súčasnosti,“ vyhlásila polícia. Dodala, že kriminalisti na prípade intenzívne pracujú, zaoberajú sa rôznymi verziami a zbierajú nové dôkazy.

Mladú učiteľku angličtiny našli 11. novembra v areáli bratislavského prístavu dobitú a podchladenú. Privolaní záchranári u nej zistili viaceré vážne zranenia, vrátane zlomeného stavca. Pri prevoze do nemocnice svojim zraneniam podľahla.