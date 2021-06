Politici by sa mali podľa Čaputovej zamyslieť, či Slovákom dostatočne vysvetľujú význam NATO

Nedávny prieskum verejnej mienky v štátoch Severoatlantickej aliancie (NATO) ukázal, že v podpore členstva je Slovensko na chvoste spomedzi 30 štátov. Na veliteľskom zhromaždení náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR (OS SR) to v utorok uviedla prezidenta SR Zuzana Čaputová.

Podľa hlavy štátu, ktorá je zároveň hlavnou veliteľkou OS SR, je to smutná vizitka a výsledok rokov nekomunikácie o tom, kto sme a kam hodnotovo, politicky aj vojensky patríme.

Veľký paradox

„Je veľkým paradoxom, že občania dôverujú vám, ozbrojeným silám, ale vnímajú negatívne NATO a našich spojencov. Je to aj dôsledok toho, že sme doteraz neboli schopní prepojiť aliančné témy, záväzky a naše členstvo s našimi ozbrojenými silami,“ povedala vojakom Čaputová s tým, že celá politická reprezentácia a všetci verejní činitelia by sa mali sebakriticky zamyslieť nad tým, či slovenskej verejnosti hovoria o aliancii pozitívnym jazykom.

„Či o nej hovoríme dostatočne presvedčivo a či dostatočne otvorene hodnotíme hrozby, ktorým musíme čeliť,“ uviedla prezidentka. Doplnila, že tento stav považuje za chybu, ktorá má potenciál prerásť na zlyhanie.

Vyzdvihla spoločnú obranu

Na druhej strane prezidentka ocenila hodnotenie zo strany NATO, podľa ktorého má Slovensko plány v súlade so záväzkami k aliancii. „Znie to na prvé počutie triviálne, ale žiaľ, doteraz to tak nebolo. Za to, že táto dlho očakávaná a požadovaná zmena nastala, sa chcem poďakovať vedeniu rezortu aj ozbrojených síl,“ povedala.

Zároveň hlava štátu vyzdvihla, že nové vedenie ministerstva obrany nerozdeľuje obranu na obranu Slovenska a spoločnú kolektívnu obranu aliancie. „Pretože spoločná obrana je pre Slovensko najlepšia obrana,“ zdôraznila Čaputová.

Vnútorný deficit v technike

V súvislosti s modernizačnými plánmi ozbrojených síl Čaputová skonštatovala, že nákup ťažkej pásovej techniky či nadzvukových lietadiel nie je a nemôže byť „samospasiteľný“. „Kto si myslí, že ich nákup predstavuje koniec našich problémov, tak je na omyle. Ešte stále existuje obrovský vnútorný deficit v technike, materiálnom zabezpečení, či podmienkach pre vašu službu,“ povedala príslušníkom OS SR.

Zároveň verí, že nový, dlhodobý plán rozvoja ozbrojených síl prinesie silné a jasné potvrdenie porozumenia tejto situácie. „Veľmi si želám, a to nie pre alianciu alebo spojencov, ale pre našu obranu a bezpečnosť, aby sme mali jasné, kredibilné a realistické plány, ktoré vyplnia nedostatky a medzery v našich spôsobilostiach a našich záväzkoch,“ dodala prezidentka.