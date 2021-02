Politici hovoria, čo by robili proti šíreniu koronavírusu a či je čas na zatváranie fabrík (anketa)

Na Slovensku je už viac ako 6 000 obetí ochorenia COVID-19. Počet hospitalizovaných v nemocniciach sa blíži k číslu 4 000. Vláda žiada o pomoc Európsku úniu. Rezort zdravotníctva tvrdí, že počet pacientov, ktorí si vyžadujú intenzívnu formu zdravotnej starostlivosti je kritický.

Na Slovensko by mali prísť lekári špecialisti na JIS-ky a oddelenia ARO. Malo by ísť zatiaľ o 10 lekárov a 25 sestier. Pomoc prisľúbilo Rakúsko.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) 16. februára po zasadnutí pandemickej komisie hovoril o chybe, keď sa neprijal pred Vianocami tvrdší lockdown, kedy sa „nám snehová guľa rozbehla a súčasná situácia je dôsledkom tohto rozhodnutia“.

Portál Webnoviny.sk v súvislosti s vážnou pandemickou situáciou oslovil predstaviteľov parlamentných strán s otázkami:

Ak by ste boli sami vo vláde, aké opatrenia by ste prijali v boji proti pandémii? Je už čas odstaviť aj prevádzky fabrík, ak sa má obmedziť šírenie koronavírusu?

Peter Kremský, (OĽaNO) poslanec, šéf hospodárskeho výboru parlamentu

1. Hypotetická otázka, ale zrejme by sme skôr pristúpili k zatvoreniu nákupných centier, lyžiarskych stredísk, škôl, atď. Táto snaha sa často stretáva s veľkým odporom koaličných partnerov.

2. Určite nie, priemysel je nosným pilierom ekonomiky Slovenska. Jeho zastavenie by spôsobilo obrovské finančné problémy, výpadok miezd, odvodov, daní, obrovský deficit štátneho rozpočtu. V neposlednom rade by bola ohrozená aj povesť Slovenska ako priemyselnej a investičnej destinácie, čo by viedlo k rastu nezamestnanosti a poklesu miezd a životnej úrovne občanov.

Naopak, snažíme sa fabriky chrániť, umožňovať im pravidelné testovanie. Úspech tejto stratégie potvrdzuje aj fakt, že vo väčších továrňach doteraz nevypuklo výraznejšie masové šírenie COVIDu, ktoré by si vyžiadalo zastavenie výroby a karanténu vo fabrike. Objavilo sa to len v niekoľkých menších závodoch na jar, čo sa podarilo zvládnuť. Ochrana zdravia v priemysle, logistike a službách patrí k najdôležitejším úlohám vlády, pričom obmedzenie prevádzky sa obmedzuje na odvetvia, ktoré nie sú nevyhnutné pre zabezpečenie základných potrieb obyvateľstva.

Igor Kašper, (Sme rodina) poslanec, člen predsedníctva hnutia

1. V tejto chvíli je o to viac dôležitejšie riadiť sa už osvedčenými metódami, ktoré aplikujú aj ostatné krajiny.

2. O prípadnom zatváraní fabrík by mala rozhodovať komisia zložená z epidemiológov v súčinnosti s odborníkmi z oblasti ekonómie a hospodárstva. Vzhľadom na súčasný stav si to však pravdepodobne nemôžeme dovoliť.

Marián Viskupič (SaS) poslanec, šéf finančného výboru parlamentu

1. Snažili by sme sa byť menej výnimoční vo vlastných riešeniach, viac by sme prenášali funkčné riešenia z iných krajín na Slovensko. Počúvali by sme viac odborníkov z rôznych oblastí, aby sme mali čo najkomplexnejší prehľad situácie. Aj počas pandémie je potrebné používať princíp hodnota za peniaze tak, aby dostupné konečné množstvo financií prinieslo najvyšší možný efekt a zachránilo čo najviac životov.

Viac by sme sa spoliehali na osobnú zodpovednosť každého človeka za svoje vlastné zdravie. Ak človek chráni seba, zároveň chráni aj ostatných. Úmerne tomu by sme znížili množstvo zákazov na zmysluplné minimum, používali čo najviac regionálny prístup, ale zároveň viac trvali na dodržiavaní zmysluplných opatrení.

Opustili by sme koncept plošného testovania, nahradili ho dostupnosťou bezplatného testovania a robili všetko pre efektívne trasovanie kontaktov. Používali by sme celý arzenál dostupných prostriedkov pre prevenciu i na zvládnutie začínajúceho ochorenia – popri dôslednej karanténe sú veľmi dôležité prípravky podporujúce imunitu, vitamíny a aj psychická pohoda. Kľúčová úloha štátu v aktuálnej situácii je maximálna ľudská i materiálna podpora nemocníc a tiež zabezpečenie očkovania.

V neposlednom rade v krízovej situácii je kľúčová pravdivá a pozitívna komunikácia. Bez podpory občanov sa akákoľvek krízová situácia zvláda oveľa ťažšie.