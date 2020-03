Politici minuli pred voľbami na bilbordy milióny eur, neziskovka zverejnila aj ďalšie výdavky

Politické strany z celkovo 15 miliónov eur investovaných do reklamy podľa cenníkových cien dali pred parlamentnými voľbami na bilbordy 9 miliónov eur. Do internetovej reklamy vložili strany podľa prepočtu Transparency International Slovensko (TIS) 3,6 milióna eur. Nasledovala inzercia v novinách za 1,4 milióna eur. Vyplýva to z monitoringu, ktorý pre TIS uskutočnila agentúra Kantar.

Každý druhý bilbord bol politický

„Posledný mesiac pred voľbami bolo Slovensko predvolebnou reklamou doslova oblepené. Strany nakúpili v najväčších bilbordových spoločnostiach 9 700 plôch, čo je zhruba polovica outdoorového trhu. Politici tak hľadeli na Slovákov z každého druhého bilbordu,“ informovala TIS na sociálnej sieti.

Celkovo strany podľa TIS kúpili počas oficiálnej kampane a predkampane 28 700 reklamných plôch. „Nevieme však, ktorá strana do bilbordov investovala najviac, keďže najväčší outdoorový hráč, spoločnosť ISPA, odmietla prezradiť počty bilbordov predaných jednotlivým stranám. Ostatné spoločnosti dáta poskytovali,“ uviedla TIS.

Predvolebná kampaň aj v kinách

Ako ďalej TIS informovala, parlamentné voľby potvrdili aj rastúcu silu internetu, politici na internete minuli zhruba štvrtinu peňazí na reklamu.

„Výdavky na inzerciu v tlači tvorili 13 percent výdavkov. V závere kampane strany kupovali aj reklamu v televíziách (celkom za pol milióna eur) a v rozhlase (63-tisíc). Predvolebná kampaň sa viedla i v kinách. Víťazné hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) v nich preinzerovalo 27-tisíc eur,“ doplnila TIS.

