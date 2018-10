Politici musia nechať vyšetrovateľov pracovať, reaguje Most-Híd na posun v kauze únosu Vietnamca

BRATISLAVA 2. októbra (WebNoviny.sk) – Most-Híd vníma pozitívne, že po dôraznom posune v prípade úkladnej vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej napredujú vyšetrovatelia aj v prípade únosu vietnamského občana. Ako povedal v utorok pre agentúru SITA predseda strany Most-Híd Béla Bugár, aj dnes tvrdí strana to isté ako v prípade vraždy.

Videli, ako vlečú Vietnamca

„Politici musia nechať vyšetrovateľov, políciu a prokuratúru pracovať. To je dôležité a nie politické vyhlásenia. Pre nás je naďalej dôležité to, či na tejto akcii (únos Vietnamca, pozn. SITA) niektorý z našich štátnych orgánov spolupracoval vedome a aktívne. Ak to orgány činné v trestnom konaní potvrdia, strana Most-Híd vie, ako má konať,“ vyhlásil Bugár.

Denník N v pondelok informoval o tom, že dvaja policajti vypovedali pred slovenskými vyšetrovateľmi, že na letisku videli, ako vlečú do nášho vládneho lietadla vietnamského štátneho manažéra Trinh Xuan Thanha. Pre agentúru SITA v utorok hovorca Krajskej prokuratúry v Bratislave Michal Šúrek potvrdil informáciu, že v prípade údajného únosu Vietnamca Trinh Xuan Thana bol vydaný pokyn na začatie trestného stíhania.

Exminister účasť Slovenska odmieta

„Dozorujúci prokurátor vydal pokyn na začatie trestného stíhania vo veci prečinu obmedzovania osobnej slobody spolupáchateľstvom,“ uviedol. Prípad na slovenskej strane dozoruje Krajská prokuratúra v Bratislave, na prácu vyšetrovateľov dohliadajú traja prokurátori. Vietnamec bol unesený ešte počas minulého leta údajne pomocou slovenského vládneho špeciálu.

Vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) akúkoľvek úmyselnú účasť Slovenska odmieta. Kauzu únosu od 3. augusta tohto roka vyšetrujú slovenské orgány činné v trestnom konaní. Na prípade spolupracuje aj Generálna prokuratúra SR spoločne s nemeckými a českými kolegami.