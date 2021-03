Politici sa na Vianoce obávali totálneho uzamknutia krajiny. Môžu ho mať na Veľkú noc

Necelé tri týždne prísnejšieho lockdownu majú na Slovensku zastaviť katastrofický trend počtu úmrtí a hospitalizovaných na ochorenie COVID-19. Samozrejme, menej by malo byť aj nakazených. Či sa krivka negatívneho rastu zastaví a začne klesať, môže následne ovplyvniť vládnu koalíciu ako celok.

Vylúčený nie je ani opačný scenár. Paradoxne, o tri týždne na výročie vymenovania vlády Igora Matoviča (OĽaNO), sa môže dostať na stôl „posledná možnosť“, a tou je totálne stíšenie krajiny a zatvorenie fabrík.

Ide o krok, o ktorom politici teraz nechcú veľmi hovoriť, lebo je extrémne nepopulárny a znamenal by veľké finančné straty.

Lokdown pre fabriky vraj nie je dohodnutý

Politici si nateraz sľubujú, že uznesenia vlády z nedele 28. februára tohto roka zafungujú a krajina sa nebude musieť pripraviť „na zavedenie tvrdého obmedzenia pohybu, zastavenie výroby a uzavretia krajiny“.

Poslanec SaS Ondrej Dostál portálu Webnoviny.sk povedal, že zatvorenie fabrík ešte nie je na programe dňa a nie je ani takto dohodnuté.

Poslanec parlamentu z klubu SaS Ondrej Dostál. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel

„Ak by k niečomu takému malo dôjsť, tak by to určite bolo predmetom rozhovorov. Pokiaľ som informovaný, v rámci SaS sa nepočíta s tým, že by sme podporili úplne zatvorenie fabrík. Zdá sa mi špekulatívne riešiť, čo by znamenalo, ak by sa malo pristúpiť k ešte tvrdšiemu lockdownu,“ uviedol Dostál.