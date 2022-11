Politici sa s vyjadreniami o rakete v Poľsku unáhlili, teraz vyzerajú ako hlupáci a je to veľký prúser, kritizuje Pčolinský

Politici by podľa podpredsedu parlamentu Petra Pčolinského (Sme rodina) mali na incidenty, ako bol dopad rakiet na poľské územie, reagovať s určitým časovým odstupom. Podľa neho sa mnohí unáhlili a teraz vyzerajú ako hlupáci. Povedal to v relácii týždenníka Plus 7 dní Karty na stôl.

Veľký prúser

„Je to dosť veľký prúser. Prvotné informácie boli až vyhrotené, že ruské rakety dopadli na poľské územie. Dnes vieme, že realita je trošku iná, išlo o raketu vypálenú z územia Ukrajiny, ktorá mala zostreliť ruskú raketu, časť z nej dopadla na územie Poľska a nešťastnou náhodou trafila ľudí na poli,“ povedal Pčolinský.

Podľa neho si treba uvedomiť, že Ruská federácia aj Ukrajina používajú vo vojne rakety sovietskej výroby, ktoré majú 30 – 40 rokov a ich presnosť je veľmi diskutabilná.

Vyjadrenia sú unáhlené

Vyjadrenia niektorých politikov považuje Pčolinský za unáhlené. Predseda obranno-bezpečnostného výboru Juraj Krúpa (SaS) napríklad napísal na sociálnej sieti, že Rusko zaútočilo na členskú krajinu NATO.

„Naši politici by si mali buchnúť po rukách a nedávať hneď nejaké vyjadrenia, vydržať nejaký deň – dva, lebo potom vyzerajú ako hlupáci,“ myslí si Pčolinský.

Ako dodal, hnutie Sme rodina v takýchto situáciách nikdy nedáva vyjadrenia okamžite, pretože situácia sa vždy vyvíja a časový odstup je dôležitý. Unáhlené vyjadrenia môžu prispievať k polarizácii spoločnosť.

Menej je viac

„Niekedy je menej viac. Problémom je, že politici a často aj médiá hecujú verejnú mienku svojimi vyjadrenia, postojmi, slovníkom,“ povedal Pčolinský a dodal, že on osobne sa snaží neísť do osobných útokov a dávať si pozor na to, čo hovorí.

Šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár sa k incidentu v Poľsku vyjadril v stanovisku zaslanom médiám ešte v deň incidentu 15. novembra večer.

„Ak sa potvrdí, že na územie Poľska dopadli ruské rakety, považujeme to za incident voči členskému štátu NATO. Pevne veríme, že Poľsko bude v tomto prípade reagovať rozvážne a vo všetkých krokoch by malo mať plnú podporu Slovenskej republiky,“ napísal Kollár v stanovisku.