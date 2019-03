Politický chaos v Británii a eurovoľby bránia hladkému brexitu, Farage očakáva jeho odklad

LONDÝN 13. marca (WebNoviny.sk) – Britský europoslanec Nigel Farage, ktorý bol hlavným podporovateľom odchodu Veľkej Británie z Európskej únie v čase referenda v roku 2016, očakáva odklad odchodu krajiny z bloku o jeden rok.

Rokovanie nezačnú ani do novembra

Po opätovnom odmietnutí dohody o brexite Farage v rozhovore pre tlačovú agentúru The Associated Press povedal, že politický chaos v Spojenom kráľovstve a nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu bránia hladkému odchodu v akomkoľvek skoršom termíne.

„Buďme realisti. Ďalšia fáza rokovaní (o brexite) sa do novembra ani len nezačne. Takže by som povedal, že bude potrebný odklad o rok,“ povedal Farage.

Tento krok by podľa neho mohol tiež znamenať, že Británia sa zúčastní na májových voľbách do europarlamentu. V ňom Farage zastupuje britskú euroskeptickú Stranu nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP), ktorej bol dlhoročným predsedom. Medzičasom však už jej rady opustil na protest proti jej súčasnému smerovaniu.

Poslanci odmietli aj upravenú dohodu

Dolná komora britského parlamentu v utorok odmietla aj upravenú verziu dohody o vystúpení krajiny z únie, ktorú vyjednala vláda britskej premiérky Theresy Mayovej s európskymi predstaviteľmi.

Mayová po hlasovaní povedala, že rozhodnutie britských poslancov „hlboko ľutuje“. Zároveň potvrdila, že ďalším krokom bude hlasovanie o tom, či má Británia požiadať o odklad brexitu, ktorý je aktuálne dohodnutý na 29. marca.