Politika sa pre mnohých stala biznisom, vyhlásil Danko a navrhne zmeniť financovanie politických strán

BRATISLAVA 22. júna (WebNoviny.sk) – Danko na najbližšej koaličnej rade navrhne, aby politické strany mali finančné limity pre pôžičky na kampaň.

„Nie je možné, aby nové strany mali milióny na kampaň. Politika sa dnes pre mnohých stala biznisom a marketingovou súťažou. Niekedy sa kupovali bilbordy, dnes stačí kúpiť digitálny priestor. Ak by napríklad Progresívne Slovensko alebo Kiska disponovali miliónmi eur, nie je možné s nimi súťažiť programom,“ vysvetlil šéf Slovenskej národnej strany (SNS) na tlačovej besede počas snemu strany vo Zvolene s tým, že sa o tom rozprával aj s opozičnými politikmi.

Podľa Danka je financovanie kampane vážna téma. „Jedna negatívna správa v online priestore môže zničiť všetko, čo niekto budoval,“ dodal. Strany majú byť podľa šéfa národniarov financované štátom. Ak by prekročili tento limit, museli by dať stranu do bankrotu.