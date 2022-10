Politológ Cirner si myslí, že Matoviča neodvolajú. Ale dnes je vraj v politike všetko možné

Odvolanie Igora Matoviča (OĽaNO) z postu ministra financií sa zrejme v utorok v parlamente nepodarí, podržia ho nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Michal Cirner.

Zároveň však dodal, že dnes je v politike všetko možné a nevylúčil ani možnosť, že by poslanci Matoviča predsa len odvolali. „Dnes to vyzerá tak, že koalíciu podporujú niektorí poslanci, ktorí kandidovali na kandidátke Kotlebovej Ľudovej strany Naše Slovensko, skupina tzv. tarabovcov. Či to je naozaj tak, to sa ukáže v utorok v parlamente,“ povedal Cirner.

Ak sa podpora zo strany tarabovcov potvrdí v praxi, nastaví to podľa politológa zrkadlo poslancom vládnej koalície, ktorí deklarovali, že nebudú spolupracovať s odídencami z fašistickej strany. „Verejnosť aj médiá budú žiadať od nich vysvetlenie. Bude sa to zrejme odôvodňovať tak, že ide iba o ad hoc spoluprácu,“ myslí si Cirner.

Rétorické cvičenia

Predseda mimoparlamentnej strany ŽIVOT – Národná strana Tomáš Taraba vo štvrtok 29. septembra na sociálnej sieti adresoval šéfovi strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richardovi Sulíkovi výzvu, aby do hlasovania verejne povedal, že dodá hlasy na predčasné voľby, inak sa na hlasovaní o odvolaní Matoviča nezúčastní.