Politológ Mesežnikov považuje problémy v koalícii za vážne, Danko pripravil partnerom hlavolam

BRATISLAVA 8. augusta (WebNoviny.sk) – To, že sa po dnešnom zasadaní Koaličnej rady pred novinárov postavil iba predseda strany Most-Híd Béla Bugár potvrdzuje, že konflikt vo vládnej koalícii je konfliktom medzi Slovenskou národnou stranou (SNS) a stranou SMER-SD. Pre agentúru SITA to povedal politológ Grigorij Mesežnikov, podľa ktorého sa Béla Bugár ocitol v pozícii mediátora.

Podľa Mesežnikova z Bugárových slov vyplýva, že existuje spoločná vôľa, aby vládnutie súčasnej koalície pokračovalo. „To, že potrebujú čas až do piatka, aby situáciu vyriešili, naznačuje, že problémy sú veľmi vážne,“ povedal politológ.

SMER-SD nepristúpi na novú Koaličnú zmluvu

Najväčší problém z hľadiska fungovania vládnej koalície vidí Mesežnikov v tom, že SNS vypovedala Koaličnú zmluvu, ktorá je platná len vtedy, keď sú jej súčasťou všetci koaliční partneri. „Dnes akoby už nefungoval mechanizmus ich vnútrokoaličnej spolupráce,“ povedal Mesežnikov, podľa ktorého SMER-SD nepristúpi na novú Koaličnú zmluvu. „Keby predložili návrh na úpravu zmluvy, to by sa ešte dalo akceptovať. Ale to, že zmluva už teraz neplatí a treba vyrobiť novú, je hlavolam, ktorý predseda SNS vyrobil pre svojich partnerov,“ povedal Mesežnikov, ktorý vypovedanie zmluvy považuje za neadekvátnu reakciu na niečo, čo sa v posledných dňoch udialo v súvislosti s rozdeľovaním eurofondov určených na vedu a výskum.

Grigorij Mesežnikov tvrdí, že predčasné voľby sú jedným z možných riešení situácie, ale nepovažuje ich za pravdepodobné. „Keby SNS chcela túto vládu potopiť, tak by zrejme oznámila, že z nej vystupuje a nie, že vypovedá koaličnú dohodu. I keď v štandardných pomeroch by to malo byť to isté – vypoviem koaličnú dohodu a idem preč,“ povedal Mesežnikov a pripomenul, že Slovenská národná strana z vlády odísť nechce.

Alternatíva existuje vždy

„Keby sa do piatka nedohodli, i keď ja mám pocit, že nájdu nejaké riešenie, tak potom by možnosť, že táto vláda nebude pokračovať, bola reálnejšia než doteraz,“ uviedol politológ. „Oni tvrdia, že alternatíva neexistuje, no to je len z ich pohľadu, ale alternatíva existuje vždy,“ pripomenul Mesežnikov, podľa ktorého sú predčasné voľby posledným riešením, ale stále je tu možnosť vlády menšinového kabinetu alebo vytvorenie vlády odborníkov. „Predčasné voľby budú bližšie v prípade, že sa SMER a SNS nedohodnú,“ dodal politológ.

Dnešná Koaličná rada bola úprimná, povedal po jej skončení predseda strany Most-Híd Béla Bugár s tým, že neexistuje žiadna alternatíva k súčasnej vládnej koalícii a “strany sú odhodlané pokračovať“. Ako dodal, budú robiť analýzy. Rokovania koaličných partnerov budú pokračovať v piatok na úrade vlády. Po skončení Koaličnej rady, ktorá trvala zhruba hodinu a pol, novinárov informoval iba predseda Mosta-Híd, premiér Robert Fico ani predseda SNS Andrej Danko pred novinárov nepredstúpili.

“Na dnešnom rokovaní, ktoré bolo úprimné, bolo jednoznačne stanovené, že neexistuje žiadna alternatíva tejto koalície, preto koaliční lídri sú odhodlaní ďalej pokračovať. Samozrejme, vypočuli sme si názory jednotlivých predstaviteľov koaličných strán a na základe týchto názorov budeme robiť analýzy a budeme pokračovať v piatok na úrade vlády,” informoval Bugár. “Ten ‘spor’ vznikol na základe jedného listu, dnes sme si vypočuli stanovisko aj pána predsedu Danka a pokračujeme v piatok,” uzavrel Bugár.