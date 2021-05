Politológ: So Sulíkom ťažko, ale bez neho by to pre Matoviča bolo ešte ťažšie

Koalíciu zamestnáva ďalší konflikt dvoch šéfov koaličných strán SaS a OĽaNO a zároveň ministrov hospodárstva Richarda Sulíka a ministra financií Igora Matoviča o navýšenie výdavkov štátneho rozpočtu.

Chystá sa SaS na odchod z vlády, ako čítať neutíchajúce spory medzi lídrami dvoch vládnych strán a zároveň reakcie ich partnerov Za ľudí a Sme rodina? V rozhovore pre Webnoviny.sk vysvetlil politológ a rektor Vysokej školy politických a spoločenských vied v Kutnej Hore Tomáš Koziak.

Ako môže rozumieť bežný občan aktuálnemu konfliktu medzi Matovičom a Sulíkom ohľadne rozpočtu?

Je z toho otrávený. To je vidieť z reakcií ľudí. Tá otrava z konfliktu týchto dvoch ľudí je zjavná. Môže to vnímať tak, že sa prehĺbi ďalšie sklamanie z politiky a z politikov. Myslím si, že tým trpí nielen volič OĽaNO, ale aj SaS. Vidieť odliv voličov, tí toto tolerovať nechcú. Úbytok voličov OĽaNO je jasný a v prípade SaS preferencie kolíšu.

Takže volič, ktorý je navyše otrávený aj pandémiou, keď vidí tieto spory, tak mu to na komforte nepridáva. Očakáva, že tak ako povoľuje pandémia, tak môže povoliť aj politické napätie. Racionálny volič môže uvažovať, že politikom v zlej situácii môžu povoliť nervy, ale ak toto bude pokračovať, tak to volič spočíta jednej aj druhej strane.

Nie sme svedkami, že sa rozbieha proces odchodu SaS z koalície?

Nemyslím si, že by k tomu došlo. Aj Sulík to takto deklaroval. So stoickým pokojom sa vyjadril v tom zmysle, že v koalícii zostávajú. Treba sa spýtať na zdroj konfliktu. Ten pramení jednak z osobných animozít medzi Sulíkom a Matovičom a potom je tu aj rovina rôznych názorov na riešenie konkrétneho problému. Sulík toto dokáže zatiaľ akceptovať a myslím, že veľmi dlho. To, ako teraz vyzerá mocenská pozícia SaS alebo iných koaličných politických strán je určite lepšie ako to, čo by získali po predčasných voľbách. Sulík si to dobre uvedomuje.

Otázka je, kedy mu povolia nervy a povie si, že už mi to za to nestojí.

Aj keby mal Sulík náhodou väčšie percentá, tak do novej koalície sa mu nemusí chcieť ísť. Je to síce zlé, ale možno lepšie ako to, čo by prišlo po predčasných voľbách. Preto tie rany prijíma so stoickým pokojom. Otázka je, kedy mu povolia nervy a povie si, že už mi to za to nestojí. Nevylučujem predčasné voľby, povedzme, pol roka pred riadnymi voľbami. Ale teraz na to nemajú v koalícii mocenský dôvod. Ľudských dôvodov určite majú veľa.

SaS má pochybnosti, či sa má zvýšiť rozpočtový deficit o 3,4 mld eur. Zdá sa, že je namieste, ak chce SaS vysvetliť, či sú oprávnené všetky výdavky. Matovič zase tvrdí, že už boli k tejto veci tri stretnutia, kde sa o zmene štátneho rozpočtu hovorilo, ale Sulík sa ich nezúčastnil. Nie je teraz úlohou premiéra Eduarda Hegera vstúpiť do konfliktu?

Určite. Ide o najzásadnejší moment sporu dvoch ministrov. Premiér je zodpovedný, aby do sporu vstúpil a povedal, čo by sa malo urobiť. Mal by byť mediátorom konfliktov. Toto je jedna zo základných úloh predsedu vlády. Zatiaľ je pozícia pána Hegera mimoriadne neurčitá.

Zľava: Predseda vlády SR Eduard Heger a podpredseda vlády a minister financií SR Igor Matovič. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel

V politických konfliktoch pripomína malé dieťa.

Nerobí Matovič chybu v tom, že k vecným argumentov pridáva aj emocionálne a osobné výčitky Sulíkovi, keď hovorí o SaS o „akože“ o koaličnom partnerovi a že Sulík má v DNA rozbíjanie vlády?

Je to zásadná chyba a prejav politického infantilizmu. Detinský prístup ku komunikácii je u Matoviča zreteľný. Vidieť to aj na jeho statusoch na Facebooku. V politických konfliktoch pripomína malé dieťa. Rieši ich tým, že ukáže na druhého. Rodičovi povie: to nie ja, to ten druhý je zlý.

Vývojom dieťa postupne prichádza na to, že konflikty je potrebné riešiť kompromisom, s chladnou hlavou a nepoukazovať na chyby druhého. Do tejto vývinovej fázy politik Matovič nedospel. Nedochádza mu, že politika je o veľmi premyslených krokoch aj do vzdialenejšej budúcnosti. Veci rieši impulzívne, vychádza to z typu jeho povahy.

Z Matovičových reakcií je zrejmé, že mu prekáža chýbajúca lojalita Sulíka. Nie je problémom, že obaja spolu pravdepodobne málo komunikujú a nesnažia sa spory riešiť najskôr za zatvorenými dverami?

Ide o to, či majú vôbec chuť komunikovať. Vyzerá to tak, že to prerástlo do momentu, kedy sa nemajú chuť stretnúť a rozprávať sa. To je zásadná chyba. Koalícia musí byť založená na kompromisoch, teda diskusii a dohode. Zdá sa, že chuť na kompromis nie je. Treba spomenúť predsedu vlády, ktorý by mal byť mediátorom konfliktu. Čaká sa, či sa dokázal vymaniť z Matovičovho tieňa. Na to odpoveď nemáme.

Bez OĽaNO koalícia fungovať nemôže. Nebola by stabilnejšia v trojčlennom zložení, lebo s touto tézou sa pracovalo počas nedávnej vládnej krízy. To znamená, že by v koalícii nebola Sulíkova SaS?