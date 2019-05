Politológ uviedol, prečo koalícia Progresívne Slovensko – Spolu dokázala zvíťaziť v eurovoľbách

BRATISLAVA 27. mája (WebNoviny.sk) – Naša takmer 23-percentná účasť v eurovoľbách je rekordná, no stále malá aj vzhľadom na to, že sa Slováci označujú za proeurópskych.

Vo volebnom štúdiu RTVS to uviedol analytik Radovan Geist z portálu euractiv.sk s tým, že do svedomia by si mali vstúpiť politické strany. „Koalícia Progresívne Slovensko – Spolu bola jedna z mála strán, ktorá robila kampaň v teréne. Vedeli dostať k urnám viac svojich voličov,“ dodal analytik.

Podľa politológa Jozefa Bátoru je vyššia účasť vo voľbách spôsobená tým, že ľudia pochopili, že Európska únia je v kríze a je ohrozená ako politický projekt. „Teraz sa ľudia aktivizovali a dokázali prísť k urnám,“ uviedol Bátora.

Tvrdí, že koalícia Progresívne Slovensko – Spolu dokázala zvíťaziť, lebo majú viacerých odborníkov, ktorí sa venujú európskej politike. „Mali istú štrukturálnu výhodu. Potvrdili odbornú pripravenosť svojich kandidátov,“ dodal politológ.

