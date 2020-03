Politológ vidí v Matovičovi silného lídra, vyrokoval maximum a má ministrov na kľúčových postoch

Premiér Igor Matovič sa ukázal ako silný líder, ktorý dokázal pre hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) zobrať maximum vládnych kresiel, ktoré boli na stole.

Pre agentúru SITA to povedal politológ Tomáš Koziak v súvislosti s vládnymi postami, ktoré obsadilo OĽaNO. Má ministrov na kľúčových silových rezortoch, na vnútre, obrane a financiách.

„Ak by partneri nepristali na jeho požiadavky, bolo jasné, že Matovič dokáže postaviť vládu aj s dvomi stranami. Mohol povedať, nepáči sa vám, budeme vládnuť v trojici. Toto mu mohlo pomôcť,“ zhodnotil politológ.

Kto bude na čele SIS?

Aktuálne je otázne, či Matovič nominuje svojho človeka aj za šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS).

Líder OĽaNO sa zatiaľ len neurčito vyjadril, že riaditeľa tajnej služby navrhuje premiér. V politickom zákulisí sa hovorí, že na čelo SIS by mala nominovať svojho človeka strana Sme rodina, a to Vladimíra Pčolinského. Ide o brata Petra Pčolinského, ktorý je poslancom parlamentu za Sme rodina.

Väčší vplyv v silových rezortoch ako má momentálne OĽaNO, mala za druhej vlády Mikuláša Dzurindu Slovenská demokratická a kresťanská únia – demokratická strana (SDKÚ-DS), no veľmi krátky čas. Strana v rokoch 2002-2006 obsadila financie, obranu, zahraničie a na pár mesiacov aj vnútro. Stalo sa tak po tom, čo z vlády odišlo Kresťanskodemokratické hnutie (KDH).

Silnú pozíciu mal aj Mečiar

Vplyvnú pozíciu mal aj Vladimír Mečiar a jeho Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS) v rokoch 1992-1994, počas ktorých nominanti tejto strany ovládali vnútro, obranu aj financie.

Pokiaľ ide o vládu premiéra Matoviča, nie je v nej nikto, kto by bol v minulosti ministrom. Skúsenosť s exekutívou majú iba dvaja ministri, a to Ivan Korčok (nom. SaS) a Mária Kolíková (Za ľudí). V minulosti pôsobili ako štátni tajomníci.

Politológ Koziak v tejto súvislosti poznamenal, že koalícia nemala z čoho vyberať, pretože vo vláde sú nové strany okrem liberálnej Slobody a Solidarity (SaS). Jej ministri, z čias kabinetu Ivety Radičovej (SDKÚ-DS), stranícke rady opustili.

Ide o bývalých ministrov Daniela Krajcera, Juraja Miškova a Ľubomíra Galka. Zo SaS odišiel aj niekdajší minister práce Jozef Mihál, no po parlamentných voľbách z 29. februára sa do nej vrátil. Pôsobí opäť v rezorte práce, o funkčný stupienok nižšie, teda ako štátny tajomník.

Tri ženy v novej vláde

V novej vláde sú tri ženy. OĽaNO zastupuje v kresle ministerky kultúry Natália Milanová. Strana Za ľudí nominovala na dva posty do vlády Veroniku Remišovú ako ministerku pre investície a regionálny rozvoj a už spomínanú Máriu Kolíkovú ako ministerku spravodlivosti.

Podľa Koziaka súčasné koaličné strany nevybočili z tradičného rámca a nenavrhli do vlády viac žien. „Závisí to od toho, aká silná je pozícia žien v rámci straníckych štruktúr. Ženy v najvyšších politických štruktúrach sú skôr výnimkou, je to odrazom politickej reality na Slovensku,“ uzavrel politológ.