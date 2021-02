Politologička Malová k sporu v koalícii: Remišová pri Sputniku vecne argumentuje, Matovič s ňou jedná ako s handrou

Najnovšie sa témou tlačových konferencií a terčom útokov premiéra Igora Matoviča (OĽANO) stáva predsedníčka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová. Na štvrtkovom rokovaní vlády totiž odmietla podporiť jeho nápad – nákup ruskej vakcíny Sputnik V.

Strana Za ľudí je názoru, že na Slovensku by sa mali používať len vakcíny, ktoré schválila Európska lieková agentúra. Remišová v piatok povedala, že o tomto postoji koaličných partnerov informovala už začiatkom týždňa na koaličnej rade.

Zároveň povedala, že ak minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) povolí na ministerskú výnimku Sputnik V, musí si za to následne niesť zodpovednosť. Premiér reagoval, že ho mrzí, že „koaličný partner sa rozhodol robiť pokusy na ľuďoch, či prežijú bez vakcíny“.

Na situáciu už stihla reagovať aj opozícia. Podľa predsedu strany Smer – SD Roberta Fica by vláda mohla v prípade nákupu ruských vakcín stranu Za ľudí prehlasovať a dodal, že uznesenie vlády je prejav nebezpečného protiruského postoja.

Politologička Darina Malová v rozhovore pre Webnoiny.sk hovorí, že rozhodnutie strany Za ľudí bolo dostatočne odôvodnené a zo strany jej predsedníčky nejde o naháňanie politických bodov.

Ministerka Remišová v poslednom čase vystupuje proti premiérovým nápadom, najnovšie odmietla nákup ruskej vakcíny? Môžu byť za tým klesajúce preferencie strany Za ľudí?

Nie. Myslím si, že podala veľmi správny, odôvodnený argument. Vyjadrila sa, že, samozrejme, očkovanie je potrebné a je v zásade jedno, akou vakcínou, no musí prejsť rovnakým schvaľovacím procesom ako tie vakcíny, ktoré sa už používajú. Myslím si, že toto bol ten hlavný vecný argument a ja by som za tým nehľadala nejaké politikárčenie. Okrem toho si myslím, že každý rozhľadený občan, ktorý tie debaty sleduje a má záujem sa dať očkovať, tak nepôjde do nejakého rizika.

Sú však krajiny, kde sa už dnes Sputnikom očkuje a aj premiér sa odvolával na to, že u nás by sa ním očkovalo až po schválení Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv.

Neviem, či to presne takto predložil na rokovanie vlády, ale problém mohol byť v tom, že pán premiér to komunikoval tak, ako je vlastne preňho typické, na sociálnej sieti, ako keby takou poradou s občanmi. A to sa mi zdá, že to nebol ten krok správnym smerom. Krok, ktorý by viedol k serióznej debate o tom, za akých podmienok sa táto vakcína môže používať na Slovensku.

Takéto vyjadrenia by boli urážlivé aj pre opozíciu, nie to pre koaličného partnera.

Remišová hovorí, že v prípade nákupu Sputnika neustúpi. Stúpnu alebo naopak klesnú vďaka vetovaniu nákupu a tomuto postoju strane Za ľudí preferencie?

Tí, ktorí sú orientovaní prorusky a proti Európskej únii, tak tí s tým súhlasiť nebudú, ale predpokladám, že tento typ ľudí ani nevolil stranu Za ľudí. Skôr ju volili voliči, ktorí sú praeurópski orientovaní a majú taký opatrnejší vzťah voči Rusku, tak u nich môže strana získať nejaké sympatie.