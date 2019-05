Poľnohospodári dostanú podľa Matečnej rekordnú finančnú podporu, Danko hovoril o nižších daniach

NITRA 28. mája (WebNoviny.sk) – Do slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva ide v roku 2019 rekordná finančná podpora vo výške 80 miliónov eur. Rovnaká suma by sa mala objaviť aj v budúcoročnom rozpočte.

Skonštatovala to ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná v utorok na valnom zhromaždení Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) v Nitre.

Podpora je vyššia

„Je to naozaj historické číslo, pretože za obdobie samostatnosti SR poľnohospodári takýto objem financií nemali. Aj pre budúcoročný rozpočet bude pripravený rovnaký balík, teda 80 miliónov eur,“ uviedla Matečná.

Predseda SPPK Emil Macho pripomenul, že komora si pred rokom stanovila za cieľ dosiahnuť pre poľnohospodárov a potravinárov podporu 70 miliónov eur, nakoniec je na úrovni 80 miliónov eur.

„Máme schválený zákon o zelenej nafte na tri roky 30 miliónov eur, kde budeme cieliť na rastlinnú a živočíšnu výrobu. A ďalších 50 miliónov eur, ktoré chceme použiť na podporu monogastrov, to znamená hydiny a bravčového mäsa, podporu preplácania poistného, zvozu kadáverov, na odškodnenie za sucho 2017 a na podporu potravinárstva,“ vymenoval Macho.

Zvyšovanie sebestačnosti a konkurencieschopnosti

Ako ďalej dodal, víta verejný prísľub ministerky Matečnej na vyčlenenie rovnakého balíka peňazí v budúcoročnom rozpočte. Verí, že to umožní nastaviť systémové kroky, ktoré povedú k tomu, aby na pultoch obchodov bolo čo najviac slovenských a zdravých potravín.

Cieľom je tiež zvyšovanie potravinovej sebestačnosti a konkurencieschopnosti Slovenska v rámci Európskej únie. SPPK si pred rokom na valnom zhromaždení stanovila tiež za cieľ otvoriť tému pozemkových úprav, ktorá je dnes aktuálnou.

Na vláde je návrh, ktorý bude hovoriť o financiách na komplexné pozemkové úpravy. Macho zároveň ocenil, že sa podarilo presadiť, aby boli v Rade Slovenského pozemkového fondu aj zástupcovia SPPK.

Ceny v obchodoch rastú aj bez odvodu

Pred 238 delegátmi na valnom zhromaždení vystúpil aj predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko, podľa ktorého urobil argorezort patriaci pod SNS pre pôdohospodárov za dva – tri roky viac ako ktokoľvek predtým za 30 rokov.

„Som veľmi rád, že aj vďaka novému vedeniu SPPK sa podarilo presvedčiť ministra financií, že dnes pôjde takmer 80 miliónov eur do poľnohospodárstva a potravinárstva,“ povedal.

Ako ďalej dodal na brífingu, cíti veľkú krivdu za to, čo sa dialo v súvislosti s osobitným odvodom pre obchodné reťazce z dielne SNS. Zdôraznil, že ceny v obchodoch rastú napriek tomu, že žiadny osobitný odvod nie je.

SNS sa podľa jeho slov bude snažiť v najbližšom období presadiť zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na „potraviny, ktoré pomôžu dôchodcom“ a zdravé potraviny. Týkať sa to bude napríklad potravín pre diabetikov, celiatikov, alebo tiež so zníženým obsahom cukru.

„Prvé čítanie bude v júni, a ak všetko dobre pôjde, zákony by mali byť schválené v septembri. To znamená, že od 1. januára by mali ceny pre určité komodity klesať,“ povedal Danko.