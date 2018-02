Poľnohospodári vítajú pomoc vo forme zelenej nafty, stále však žiadajú desiatky miliónov eur

BRATISLAVA 1. februára (WebNoviny.sk) – Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) víta pomoc 30 mil. eur pre slovenských poľnohospodárov vo forme tzv. zelenej nafty, ktorú avizovali koaliční lídri po spoločnom rokovaní. Podľa nej sa totiž slovenské agropotravinárstvo nachádza dlhodobo v zlej kondícii.

„V snahe stabilizovať toto odvetvie volala Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv po systémových riešeniach, ktoré by zrovnoprávnili postavenie slovenských agropodnikateľov na spoločnom európskom trhu. Jedným z návrhov bolo aj zriadenie zelenej nafty. Ide o nástroj, ktorý bežne využívajú poľnohospodári aj v okolitých krajinách,“ uviedla SPPK vo svojom stanovisku.

Žiadajú pôvodnú sumu

Komora dodala, že zatiaľ však ešte nevie, aký bude mechanizmus prerozdelenia financií, ani to, s akým plánovaným časovým rámcom zavedenia zelenej nafty do praxe môžu slovenskí poľnohospodári rátať.

„Podľa Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv by mali výhody zo zelenej nafty poberať tí poľnohospodári, ktorí tvoria na vidieku pridanú hodnotu a vytvárajú pracovné miesta. Zelená nafta by mala byť nasmerovaná len pre tie podniky, ktoré sa venujú špecializovanej rastlinnej výrobe a živočíšnej výrobe. Koeficientom prepočtu by preto mal byť hektár špecializovanej rastlinnej výroby a veľká dobytčia jednotka v rámci živočíšnej výroby. Takýto model používajú napríklad aj v Českej republike,“ konštatovala SPPK.

Poľnohospodári a potravinári združení v Rade poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv však zároveň upozornili, že aj napriek projektu zelenej nafty naďalej požadujú štátnu pomoc v celkovej výške 70 miliónov eur, ktorá má kopírovať úroveň podpory v okolitých štátov. Za poskytnuté peniaze ponúkajú slovenskí farmári ako protihodnotu prebudenie života na vidieku a zdravé slovenské potraviny.

Správne nastavený projekt

Cez systém zelenej nafty, ktorého zavedenie avizuje vládna koalícia, by sa malo k poľnohospodárom dostať zatiaľ 30 mil. eur. Vyhlásil to predseda vlády Robert Fico po stredajšom stretnutí koaličných partnerov.

Ako dodal, avizovaný systém podpory poľnohospodárov by mal umožniť umiestňovať zdroje najmä do oblastí agrosektora, v ktorých je perspektíva vzniku nových pracovných miest. Projekt zelenej nafty však musí byť nastavený tak, aby nebol zo strany Európskej komisie považovaný za neoprávnenú štátnu pomoc.