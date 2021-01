Polovica Slovákov chce koniec Matovičovej vlády, ukázal prieskum

Vláda by mala podať demisiu podľa 53 percent respondentov. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý pre Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS) uskutočnila agentúra Median SK od 22. do 27. januára na reprezentatívnej vzorke 1 008 ľudí. Demisiu vlády nechce 41 percent opýtaných, šesť percent sa nevedelo alebo nechcelo vyjadriť.

Prieskum ďalej ukázal, že 51 percent respondentov by podporilo referendum o predčasných parlamentných voľbách. Proti referendu je 43 percent a šesť percent nevyjadrilo ani súhlasnú ani nesúhlasnú odpoveď. Na referende by sa podľa prieskumu zúčastnilo 58 percent opýtaných, svoju účasť odmietlo 34 percent a osem percent sa nevyjadrilo.