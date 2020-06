Polovica Slovákov zmenila pre pandémiu cestovateľské plány, niektorí si trochu počkajú

Polovica Slovákov musela kvôli koronavírusu zmeniť cestovateľské plány, dovolenku tento rok plánuje skôr na území Slovenska. Vyplýva to z prieskumu Nielsen Admosphere Slovakia, ktorý spoločnosť realizovala na vzorke 500 respondentov internetovej populácie staršej ako 15 rokov.

Pri súčasnom ústupe koronavírusovej pandémie a uvoľňovaní vládnych opatrení sa viacero Slovákov chystá vyraziť na dovolenku v priebehu nasledujúcich mesiacov. Väčšina z tých, ktorí plánujú tento rok nejakú dovolenku, bude cestovať autom, a to takmer tri štvrtiny.

Niektorí sa rozhodnú spontánne

Len desatina potom plánuje ísť na dovolenku vlakom či lietadlom. Agentúru SITA o tom informovala Eliška Morochovičová zo spoločnosti Nielsen.

„Situácia s pandémiou nového typu koronavírusu skrížila tohtoročné cestovateľské plány polovici internetových Slovákov, ale aj tak mnoho ľudí na dovolenku tento rok vyrazí, aj keď v niektorých prípadoch pravdepodobne neskôr ako plánovali alebo so zmenami pobytov či destinácií,“ informuje Morochovičová.

Na dovolenku autom sa chystá 74 percent, len desatina potom plánuje ísť na dovolenku vlakom (10 percent) alebo lietadlom (10 percent).

Cestovať sa slovenskí dovolenkári chystajú prevažne v lete, teda v júli a auguste (58 percent). Niektorí respondenti sa budú nad termínom dovolenky rozhodovať spontánne podľa toho, ako bude vyzerať aktuálna situácia (22 percent), alebo svoju dovolenku odložia na jesenné mesiace september a október (17 percent). Iba tri percentá sa chystajú cestovať až v zime.

Šestnásť percent sa ešte nerozhodlo

Viac než tretina respondentov plánuje stráviť svoju dovolenku iba na území Slovenska. Tvrdia to o niečo viac muži a opytovaní s vyšším stupňom vzdelania.

Pätina respondentov sa potom plánuje vybrať do zahraničia. Do susedných štátov 11 percent, do krajín Európskej únie (EÚ) 7 percent a dve percentá do vzdialenejších destinácií mimo hraníc EÚ.

Štvrtina respondentov z celej vzorky naopak tvrdí, že tento rok cestovať radšej neplánuje. Vyslovili sa tak o niečo viac ženy ako muži a taktiež ľudia so základným stupňom vzdelania. Dané tvrdenie je tiež príhodnejšie pre obyvateľov stredného Slovenska.

Nerozhodnutých zostalo ešte 16 percent respondentov, ktorí zatiaľ nevedia, ako so svojou tohtoročnou dovolenkou naložia.