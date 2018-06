Poľskí poslanci odhlasovali zmenu zákona o holokauste, veria v zlepšenie zahraničných vzťahov

VARŠAVA 27. júna (WebNoviny.sk) – Poľskí poslanci schválili zmeny v kontroverznom zákone o holokauste a odstránili z neho trestné stíhanie za obviňovanie Poliakov za nacistické zločiny. Zmenu prijali v dolnej komore parlamentu v pomere 388 (za) a 25 (proti), pričom piati sa zdržali.

Tohtoročná pôvodná verzia zákona umožňovala uväzniť až na tri roky tých, ktorí by nepravdivo obvinili Poliakov z holokaustu. Poľská vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) obhajovala zákon tým, že keď niekto hovorí o poľských koncentračných táboroch, znamená to, že z ich existencie obviňuje Poliakov, pričom tými, kto koncentračné tábory aj na poľskom území zriaďovali, boli Nemci.

Zákon vyvolal napätie s Izraelom, ktorý sa obával, že by mohol prekrútiť historické skutočnosti z obdobia druhej svetovej vojny, čo však Poliaci odmietali. Návrh na zmenu predstavil parlamentu premiér Mateusz Morawiecki. Nová verzia by tiež mohla pomôcť napraviť vzťahy so zahraničnými spojencami, i keď strana Právo a spravodlivosť by mohla stratiť časť nacionalistických voličov.

Morawiecki vyhlásil, že zákon sa aspoň postaral o to, aby sa o histórii Poľska počas vojny hovorilo na medzinárodnej úrovni. Mnohí Poliaci sa obávajú, že s postupujúcim časom nebude jasné, kto bol zodpovedný za zriaďovanie koncentračných táborov na ich území. Konzervatívci argumentujú, že pôvodný zákon bol vystavaný podľa modelu zákonov súvisiacich s urážkou na cti v iných krajinách vrátane zákonov trestajúcich popieranie holokaustu.