Poľsko a pobaltské štáty obmedzia ruským občanom vstup do schengenského priestoru cez svoje územie

Štyri krajiny susediace s Ruskom podniknú tento mesiac kroky na obmedzenie vstupu ľuďom z Ruska do európskeho schengenského priestoru pre obavy z rastúceho a značného prílevu ruských občanov cez ich hranice.

Poľsko a pobaltské štáty Estónsko, Litva a Lotyšsko sa dohodli na spoločnom regionálnom prístupe s „politickou vôľou a pevným úmyslom zaviesť národné dočasné opatrenia pre ruských občanov, ktorí sú držiteľmi víz Európskej únie (EÚ)“. Opatrenia by mali vstúpiť do platnosti v jednotlivých štátoch do 19. septembra.

Vážna hrozba pre bezpečnosť

„Sme presvedčení, že sa to stáva vážnou hrozbou pre našu verejnú bezpečnosť a pre celý spoločný schengenský priestor. Prichádzajú ľudia s cieľom podkopať bezpečnosť našich krajín,“ povedala vo štvrtok estónska premiérka Kaja Kallasová.

Zároveň zdôraznila, že prijaté opatrenia neznamenajú úplný zákaz vstupu a budú platiť výnimky, ktoré budú mať disidenti, humanitárne prípady, rodinní príslušníci či držitelia povolení na pobyt.

Kallasová dodala, že väčšina víz udelených Rusom bola vydaná predtým, ako Rusko vo februári napadlo Ukrajinu.

Európska dvadsaťsedmička bola na augustovom samite rozdelená v otázke, či uvaliť široký zákaz udeľovania víz pre ruských občanov.

Vyzvali na širší zákaz pre turistov

Už v máji sprísnila vízové obmedzenia pre ruských predstaviteľov a podnikateľov, ale Poľsko a pobaltské krajiny vyzvali na širší zákaz pre turistov.

Nemecko a Francúzsko sú napríklad skôr za sprísnenie vízových obmedzení pre Rusov namiesto ich úplného zákazu.

Po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu EÚ zakázala leteckú dopravu z Ruska, ale Rusi stále môžu cestovať po zemi do Estónska a zrejme potom letia do iných európskych destinácií.

„Cestovať do Európskej únie je privilégium, nie ľudské právo,“ vyhlásila Kallasová a dodala, že je „neprijateľné, aby občania agresorského štátu mohli voľne cestovať po EÚ, zatiaľ čo na Ukrajine ľudí mučia a vraždia“.