Poľský minister obrany Macierewicz trvá na tom, že za haváriou lietadla s Kaczynským bolo Rusko

VARŠAVA 14. decembra (WebNoviny.sk) – Poľský minister obrany Antoni Macierewicz vo štvrtok zopakoval, že v havárii lietadla s poľskou vládnou delegáciou nad územím Ruska, pri ktorom prišiel o život okrem iných aj bývalý poľský prezident Lech Kaczynski, malo podľa neho prsty Rusko.

Macierewicz tak reagoval na kritiku zo strany ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý počas štvrtkovej tlačovej konferencie odkázal poľským politikom, aby haváriu lietadla už ďalej nevyšetrovali a aby už „dospeli“.

Nešťastná náhoda

Podľa Macierewicza Putin nehovorí pravdu ani v tom, že na palube lietadla nebol pred haváriou zaznamenaný žiaden výbuch, čo podľa ruského prezidenta ukazuje, že šlo o nešťastnú náhodu. Macierewicz tvrdí, že výbuchy na palube boli, a to hneď dva. Poľský minister obrany Putinovi odkázal, že „by mal nabrať odvahu a prevziať zodpovednosť za to, čo sa stalo“. Rusko podľa neho skrýva pravdu, čo je vidno okrem iného aj z toho, že odmieta poskytnúť na nahliadnutie trosky lietadla či čierne skrinky.

Nešťastie sa odohralo v apríli 2010 pri meste Smolensk na západe Ruska a zahynulo pri ňom 96 ľudí vrátane poľského exprezidenta Kaczynského a jeho manželky. Tragédiu vyšetrovali komisie poľských aj ruských odborníkov a obe sa zhodli na tom, že šlo o nešťastie, ktoré bolo zapríčinené chybou posádky lietadla. Poľská komisia čiastočne vinila aj pracovníkov ruského strediska letovej kontroly.

Právo a spravodlivosť

Poľská jednofarebná vláda strany Právo a spravodlivosť, ktorú vedie exprezidentov brat Jaroslaw Kaczynski, nedávno vyšetrovanie havárie obnovila a poverila ním komisiu, ktorú vedie práve minister obrany Macierewicz.

Minister je už roky najhlasnejším stúpencom teórie, že za haváriou poľského vládneho lietadla stojí Rusko. Paradoxne práve o Macierewiczovi sa v poľskej tlači objavujú nepotvrdené informácie, podľa ktorých by mohol byť napojený na ruskú tajnú službu a to, akým smerom vedie vyšetrovanie havárie, by mohlo byť len spravodajskou hrou, ktorej cieľ je zatiaľ nezrozumiteľný.

Putin vo štvrtok k tejto kauze vyhlásil, že úvahy o role Ruska v havárii sú postavené na vode, keďže na palube lietadla neboli zaznamenané žiadne výbuchy. „Potvrdili to experti v Poľsku aj v Rusku,“ povedal Putin. „Je to tragédia, katastrofa, smútili sme všetci,“ dodal a poľským politikom otcovsky odkázal: „Otočte stránku, dospejte už!“