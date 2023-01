Poľský premiér je ostro proti prijatiu eura, varovaním je Chorvátsko

Poľský premiér Mateusz Morawiecki v utorok ostro argumentoval proti prijatiu meny euro v dohľadnej budúcnosti. Tvrdil, že jej nedávne prijatie v Chorvátsku spôsobilo „chaos“ a nárast životných nákladov.

Zvýšenie inflácie

Morawiecki povedal, že nahradenie poľského zlotého eurom by zvýšilo infláciu, ktorá je už teraz nad 17 %, a zvýšilo by to životné náklady Poliakov. Tvrdí, že Chorvátsko, ktoré prešlo na euro 1. januára 2023, zažíva „chaos“ a ceny, ktoré dosahujú „premrštené“ úrovne.

„Tento chaos v cenách v Chorvátsku by nám mal slúžiť ako varovanie,“ povedal Morawiecki na tlačovej konferencii. Podľa neho by sa predtým, ako sa v krajine začne uvažovať o prijatí eura, mala najprv úroveň príjmov v Poľsku priblížiť k priemeru EÚ.

Spoločná mena

Priemerný mesačný zárobok v krajine je v súčasnosti nižší ako polovica priemeru EÚ.

Od krajín v rámci 27-člennej EÚ sa očakáva, že v určitom okamihu prijmú spoločnú menu, hoci Dánsko si zabezpečilo špeciálnu výnimku. Neexistuje však žiadna lehota a niektoré štáty ešte tento proces nezačali. Poľsko zatiaľ nestanovilo dátum prechodu na euro.