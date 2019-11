Poľský premiér napísal šéfovi Netflixu, nahnevala ho mapa v dokumentárnom seriáli

Poľský premiér Mateusz Morawiecki napísal šéfovi Netflixu Reedovi Hastingsovi žiadosť, aby táto streamovacia spoločnosť zmenila dokumentárny seriál, v ktorom údajne nespravodlivo dáva do súvisu Poľsko s koncentračnými tábormi.

Morawieckého nahnevala mapa v dokumente The Devil Next Door (Diabol od vedľa), na ktorej sú zobrazené nacistické koncentračné tábory, pričom Poľsko sa na mape uvádza jednoducho ako Poľsko, bez toho, aby bolo akokoľvek znázornené, že bolo v tom čase okupované nacistickým Nemeckom.

Zodpovednosť Nemcov

Morawiecki k listu Hastingsovi podľa britskej BBC dokonca pripojil aj mapu z roku 1942, na ktorej je vtedajšie Poľsko znázornené tak, ako podľa neho má byť, teda ako krajina okupovaná Nemeckom.

„Treba uchovávať pravdu o 2. svetovej vojne a o holokauste,“ napísal poľský premiér šéfovi Netflixu. „Isté diela“ na Netflixe sú podľa neho „veľmi neadekvátne a prepisujú históriu“. „Som presvedčený, že tejto strašnej chyby ste sa dopustili neúmyselne,“ končí svoj list Morawiecki.

„Kauze“ sa venuje aj poľské ministerstvo zahraničných vecí, ktoré na svojom twitterovom účte zverejnilo výzvu s nadpisom „Netflix, drž sa historických faktov!“

„V časoch, v ktorých sa odohráva seriál The Devil Next Door, bolo územie Poľska okupované, a bolo to nacistické Nemecko, kto bol za tábory zodpovedný. Mapa, ktorá je v seriáli zobrazená, nereflektuje vtedajšie skutočné hranice,“ uvádza ministerstvo.

Poliaci odmietajú vinu

Poľskí politici, predovšetkým tí z vládnuceho Práva a spravodlivosti (PiS) a z ďalších nacionalistických strán, sú mimoriadne alergickí na akúkoľvek zmienku, ktorá dáva do súvisu holokaust s Poľskom či Poliakmi. A to aj napriek tomu, že mnohí Poliaci sa podľa historických faktov na holokauste a prenasledovaní Židov aktívne podieľali.

Poľsko v roku 2018 prijalo zákon, podľa ktorého je trestné hovoriť o vine Poliakov za holokaust, či používať termín „poľské koncentračné tábory“.

Poľská vláda argumentuje, že keď niekto hovorí o poľských koncentračných táboroch, znamená to, že z ich existencie obviňuje Poliakov, pričom tými, kto koncentračné tábory aj na poľskom území zriaďovali, boli Nemci.

Po mohutnej medzinárodnej kritike Poľsko zo zákona vypustilo aspoň pôvodnú 3,5-ročnú trestnú sadzbu za takýto slovný „prešľap“.

Informácie pochádzajú z webstránky britskej mediálnej spoločnosti BBC, twitterového účtu poľského ministerstva zahraničia a z archívu agentúry SITA.