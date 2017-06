Poľský prezident neodmieta referendum o utečencoch, chce ho však až v roku 2019

VARŠAVA 8. júna (WebNoviny.sk) – Poľský prezident Andrzej Duda je za referendum o utečencoch, o ktorého konaní sa v krajine už dlhšie diskutuje. Hovorí ale, že by sa malo uskutočniť až v roku 2019, “ak bude Európska únia naďalej nútiť Poľsko do prijímania utečencov“, cituje Dudu poľský denník Gazeta Wyborcza.

Na vypísanie referenda, v ktorom by sa občania mali vyjadriť, či súhlasia s kvótami Európskej únie na prerozdeľovanie utečencov do jednotlivých členských krajín, vyzýva predovšetkým tretia najsilnejšia parlamentná strana Kukiz´15, vedená bývalým hudobníkom Pawlom Kukizom, ktorý sa dostal do parlamentu okrem iného práve zásluhou ostrých vyjadrení proti utečencom. Strana už začala zbierať podpisy pod petíciu na vypísanie referenda. Zatiaľ ich má 350-tisíc, potrebuje ich pol milióna.

Podobné referendum sa konalo 2. októbra 2016 v Maďarsku, iniciovala ho vláda premiéra Viktora Orbána, ktorá občanov dlhé mesiace presviedčala, aby hlasovali proti kvótam. “Súhlasíte s tým, aby Európska únia bola oprávnená vykonávať povinné presídľovanie nemaďarských občanov do Maďarska, a to aj bez povolenia (maďarského) parlamentu?” znela otázka v maďarskom referende.

Viac ako 98 percent účastníkov referenda na ňu odpovedalo záporne, referendum však nebolo platné, keďže sa na ňom zúčastnilo len 44 percent oprávnených voličov.