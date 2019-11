Polus City Center je oddnes VIVO! Bratislava s viac obchodmi a vylepšenou ponukou

Polus City Center oficiálne ukončil proces premeny na VIVO! Bratislava. Modernizácia a zmena mena nákupného centra sú finálnym krokom, ktorý vytvorí výrazne zlepšený nákupný zážitok pre celú rodinu s viac obchodmi a vylepšenou ponukou. Miľniky tejto rekonštrukcie zahŕňajú vytvorenie 35 nových obchodov, renováciu 10 existujúcich prevádzok, uvedenie konceptu farmárskej tržnice, ale tiež posilnenie lokálnych a uvedenie nových medzinárodných značiek. Medzi novými kľúčovými nájomcami je aj supermarket Lidl a módna sieť LPP. VIVO! Bratislava teraz ponúka 170 obchodov na nájomnej ploche 36 000 m2.

Táto premena bola zavŕšená odhalením nového loga a otvorením viacerých nových obchodov. VIVO! Bratislava v nových a zrekonštruovaných priestoroch privíta značky Reserved, Mohito, Cropp, House, Sinsay a Teta. Aj niektorí už známi nájomcovia predstavia modernizované priestory, napríklad Sportisimo, I-Stores či Biopark.

Foto: IMMOFINANZ (klient)

„Dôsledne pracujeme na implementovaní našej zákaznícky orientovanej stratégie v oblasti komerčných nehnuteľností a to aj cez investície do rozvoja našich dvoch retailových formátov – VIVO! a STOP SHOP. Značka VIVO! do Bratislavy prinesie pohodlný nákupný zážitok pre celú rodinu,“ povedal Dietmar Reindl, Chief Operating Officer spoločnosti IMMOFINANZ. „Spojenie medzinárodných a lokálnych značiek, zameranie na jedinečný VIVO! zážitok a široká ponuka služieb robia z VIVO! Bratislava miesto, kde budú obyvatelia širokého okolia chcieť nielen nakupovať, ale aj tráviť voľný čas.

„Zlepšenie našej nákupnej a gastronomickej ponuky a jej prispôsobenie požiadavkám značky VIVO! je jeden z cieľov, ktoré sme už dosiahli. Chceme však maximalizovať potenciál značky VIVO! Bratislava z toho dôvodu sme sa zamerali na investície do ďalších vylepšení vrátane pohodlnejšieho parkovania, food courtu, eskalátorov, navigácie a dizajnu. Sme hrdí, že sa nám podarilo úspešne zavŕšiť takýto ambiciózny projekt. Veríme, že návštevníci ocenia vylepšenú ponuku obchodov a zmeny, ktoré sme pre nich pripravili,“ konštatuje Adrian Bódis, Country Manager Slovak Republic spoločnosti IMMOFINANZ.

Foto: IMMOFINANZ (klient)

Bohatý sprievodný program

Slávnostné otvorenie VIVO! Bratislava sprevádzal bohatým sprievodný program. Návštevníkom sa predstavil moderátor Michal Hudák a hudobníci Marián Čekovský a Miro Jaroš. Oslavy otvorenia VIVO! Bratislava vyvrcholili koncertom kapely IMT Smile. Fanúšikovia mali aj jedinečnú možnosť kúpiť si tričká, šiltovky či ponožky kapely IMT Smile v unikátnom pop up obchode.

Pre rodiny s deťmi je navyše pripravená interaktívna párty s obľúbenými hračkami od spoločnosti Mattel, ktorá bude trvať od piatku do nedele. Deti sa môžu tešiť na maľovanie na tvár, výstavu hračiek, rôzne súťaže a množstvo darčekov.

Foto: IMMOFINANZ (klient)

O VIVO!

VIVO! je úspešná značka nákupných centier spoločnosti IMMOFINANZ. Tento koncept bol navrhnutý pre mestá so zásahovou oblasťou najmenej 200 000 obyvateľov. VIVO! sa vyznačuje atraktívnou ponukou nájomcov, vrátane silných medzinárodných značiek, a ponukou zameranou na celú rodinu. Portfólio VIVO! sa v súčasnosti skladá z desiatich nákupných centier s prenajímateľnou plochou o veľkosti 306 000 m2, z ktorých sa štyri nachádzajú v Poľsku, štyri v Rumunsku a po jednom v Českej republike a na Slovensku. Ku koncu júna 2019 bola hodnota týchto nehnuteľností 674,1 milióna EUR a hrubý výnos predstavoval 8,2%.

O spoločnosti IMMOFINANZ

IMMOFINANZ je spoločnosť pôsobiaca v oblasti komerčných nehnuteľností, ktorej aktivity sa zameriavajú na segmenty retailu a kancelárií na siedmich hlavných trhoch Európy: v Rakúsku, Nemecku, Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Poľsku. Hlavné podnikateľské aktivity zahŕňajú správu a rozvoj nehnuteľností, pričom značky STOP SHOP (retail), VIVO! (retail) a myhive (kancelárie) sú silným stredobodom týchto aktivít a symbolizujú kvalitu a servis. Portfólio nehnuteľností spoločnosti má hodnotu približne 4,5 miliardy EUR a zahŕňa 210 nehnuteľností. Spoločnosť IMMOFINANZ je kótovaná na burzách vo Viedni (ATX index) a Varšave. Viac informácií nájdete na: http://www.immofinanz.com

Inzercia