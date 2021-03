Pomoc pre cestovný ruch výrazne mešká, niektoré firmy čakajú na zverejnenie veľkej schémy

Nastavenie pomoci pre cestovný ruch vzhľadom na dĺžku druhej vlny pandémie koronavírusu a zatvorenie väčšiny služieb výrazne mešká. Ako uviedol pre agentúru SITA Marek Harbuľák, generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS), už je koniec marca, ale za obdobie od novembra doteraz nie je možné žiadať pomoc na fixné náklady.

Zákaz dovoleniek v zahraničí neprinesie výhody

Zároveň sa objavil problém s preplácaním príspevkov na udržanie zamestnanosti. Po niekoľkých mesiacoch bez príjmov je podľa asociácie kľúčové, aby vláda a ministerstvo práce zabezpečili včasné poskytnutie pomoci. Namiesto toho, aby sa poskytovanie pomoci po roku od vypuknutia pandémie zefektívnilo, stále naráža sektor cestovného ruchu na problémy, ktoré toto poskytovanie predlžujú či komplikujú.

Rezort dopravy už podľa asociácie vyhodnotil žiadosti, ktoré boli doručené od decembra do konca februára 2021. Niektoré však ešte stále nie sú vybavené. Sú to zväčša tie, v ktorých sa našli pochybenia a žiadateľ musí žiadosť doplniť.

„Stále tu však máme ešte firmy, ktoré o pomoc v rámci „de minimis“ nepožiadali, a to z dôvodu, že čakajú na zverejnenie tzv. veľkej schémy. Sú to podniky s vyššími obratmi. Táto veľká výzva ešte nebola zverejnená,“ dodal Marek Harbuľák. Podľa neho zákaz dovoleniek v zahraničí domácemu cestovnému ruchu neprinesie výhody, lebo služby sú zatvorené. Čo sa týka kompenzácií, AHRS je za to, aby každý podnikateľ, ktorému pre opatrenia bolo znemožnené podnikať, či ho to výrazne obmedzilo v poskytovaní služieb, mal nárok na primeranú kompenzáciu.

Očakávali výrazne vyššiu pomoc

„Cestovné kancelárie a agentúry boli od začiatku oprávnenými službami na čerpanie pomoci zo schémy pre cestovný ruch, rovnako ako hotely, reštaurácie či ďalšie služby. To, čo je potrebné doriešiť, a to nevyhnutne vo veľmi krátkom čase, je dofinancovanie tejto schémy pomoci. Pôvodne vyčlenených 100 miliónov eur na obdobie rokov 2020 a 2021 pokryje obdobie od apríla do októbra, možno čiastočne aj november 2020. Nikto totiž nepočítal s výrazne vyššími dopadmi druhej vlny pandémie, ktorá trvá v porovnaní s prvou dlhšie a dopady na výpadky tržieb sú výrazne vyššie,“ zdôraznil Marek Harbuľák. To, kedy bude možné otvoriť služby v cestovnom ruchu, podľa neho záleží od schopnosti vlády efektívne manažovať pandémiu prostredníctvom prijatých opatrení, ale aj od rýchlosti očkovania.

V niektorých schémach pomoci očakávala asociácia výrazne vyššiu pomoc už s prichádzajúcou druhou vlnou pandémie. Konkrétne pri pomoci na udržanie zamestnanosti. Ak štát úplne zatvorí, alebo výrazne obmedzí niektoré sektory, nemôže podľa Mareka Harbuľáka očakávať, že po viac ako 6 mesiacoch s poklesom tržieb, je v silách podnikateľov a zamestnávateľov platiť 20 percent ceny práce. Už spomínaná pomoc pre cestovný ruch mala prísť podľa neho skôr, ideálne so znovuzatvorením služieb cestovného ruchu. „Je však potrebné povedať, že pravidlá pre štátnu pomoc sú nastavené tak, že žiaden podnikateľ nemôže očakávať, že štát mu preplatí všetky tržby či zisk,“ dodal šéf AHRS s tým, že cestovný ruch čaká ešte niekoľko týždňov, možno aj mesiacov, kým sa situácia zlepší.