Pomôže Šimečka ako predseda Progresívnemu Slovensku? Podľa politológa by to mohlo narobiť problémy iným stranám

Progresívne Slovensko (PS) má preferencie nad hranicou zvoliteľnosti, zároveň nie je dostatočné viditeľné. Očakávania strany sú zrejme väčšie. Pre agentúru SITA to povedal politológ Grigorij Mesežnikov v súvislosti s predpokladanou zmenou na čele PS.

Doterajšiu predsedníčku PS Irenu Bihariovú by mal na sneme 7. mája tohto roka nahradiť doterajší podpredseda strany Michal Šimečka.

SaS a Hlas-SD môžu mať problém

„Vnímam to tak, že snahou Šimečku bude podporu konsolidovať a zvýšiť ju,“ uviedol Mesežnikov.

Podľa prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza zo začiatku apríla tohto roka by PS volilo 7,3 percenta opýtaných. Po možnom zvolení Šimečku by PS mohlo podľa politológa odčerpať časť podpory strane Sloboda a Solidarita (SaS) a menšiu časť zrejme aj strane Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) „Pre SaS to však môže byť nepríjemnejšie,“ poznamenal Mesežnikov.