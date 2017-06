Pomôžme Gabkovi, hľadá sa Dobrák od Kosti! Bojovník Gabko urgentne hľadá svojho Dobráka od Kosti!

BRATISLAVA 22. júna 2017 (WBN/PR) – Gabko má 10 rokov a žije s rodičmi neďaleko Trenčína. Je síce „jedináčik“ a rodičia ho milujú nadovšetko, ale nie je to žiadny rozmaznaný sebec. Dobre sa učí, je zvedavý a má kopec kamarátov, skrátka fajn chalan.

Začiatkom apríla sa mu na koži objavili bodky. Rodičia si mysleli, že je to len bežná alergia, ale pre istotu išli s Gabkom k lekárovi. Krvné testy bohužiaľ preukázali zníženú hladinu trombocytov t.j. krvných doštičiek. Následné vyšetrenia na Transplantačnej jednotke kostnej drene žiaľbohu preukázali veľmi vážne ochorenie krvi, ktoré spôsobilo zlyhanie kostnej drene a poruchu tvorby nových krvných doštičiek, ale aj bielych a červených krviniek.

Gabko musel zostať dlhých sedem týždňov v Bratislavskej nemocnici, kde začal veľmi náročnú imunosupresívnu liečbu zameranú na kostnú dreň, ktorá má na starosti tvorbu nových krvných buniek. Táto liečba bohužiaľ nie vždy zaručuje úspešnosť liečby takých závažných ochorení. Preto u Gabka, pre prípad nedosiahnutia požadovaných výsledkov liečby, ako alternatíva sa pripravuje transplantácia krvotvorných buniek, ktorá by jeho krvotvorbu nanovo naštartovala.

Pre úspech transplantácie krvotvorných buniek, resp. kostnej drene je však nutné nájdenie konkrétneho vhodného darcu, pre každého pacienta. Časť pacientov nájde vhodného darcu medzi svojimi súrodencami, ale ostatným pacientom, čo je aj Gabkov prípad, musia transplantačné strediská vyhľadať vhodného nepríbuzenského darcu v registroch dobrovoľných darcov.

Transplantácia krvotvorných buniek je však na rozdiel od darovania samotnej krvi, neporovnateľne zložitejšia. Pri darovaní krvotvorných buniek sa musí zhodovať až desať transplantačných DNA znakov darcu a príjemcu, aby imunitný systém pacienta nové krvotvorné bunky prijal. Tým sa bohužiaľ výrazne znižuje pravdepodobnosť nájdenia vhodného darcu, až natoľko, že šanca zhody dvoch nepríbuzných osôb je len cca 1%. Nájsť vhodného darcu je veľmi komplikované a vstupuje sa do registra opakovane, s očakávaním, že sa medzičasom register obohatil o nového darcu, ktorý bude vhodný pre konkrétneho pacienta, pre ktorého sa doteraz nepodarilo nájsť darcu.

Často majú ľudia dojem, že sa ich táto téma netýka, lebo sú mladí, žijú zdravým životným štýlom, športujú a možno aj chodia do kostola. Počet onkologických ochorení však stúpa a tieto zákerné choroby sa žiaľbohu bez varovania objavujú u ľudí bez ohľadu na ich vek, bydlisko, vzdelanie, štýl života, či finančný alebo sociálny status.

Preto chceme v mene Gabkových rodičov, ale aj v mene ďalších desiatich slovenských detských pacientov a ich rodičov, ktorí práve teraz s nezlomnou nádejou hľadajú vhodného darcu, osloviť všetkých zdravých Slovákov a Slovenky vo veku od 18 do 45 rokov s prosbou, aby sa zaregistrovali v Národnom registri darcov kostnej drene SR a dali tak týmto statočným deťom o kvapku viac nádej na nájdenie vhodného darcu. Vyhľadávanie darcov prebieha nepretržite a každý nový registrovaný darca by mohol byť pre niektorého dúfajúceho pacienta, ten pravý Dobrák od Kosti.

Možno ste práve vy, ten správny Dobrák od Kosti, ktorého krvotvorné bunky môžu zachrániť život a vrátiť zdravie hematologickému alebo onkologickému pacientovi. Na to aby ste dali nádej stačí, ak sa nezáväzne zaregistrujete na stránke www.dobrakodkosti.sk a pošlete do Národného registra darcov kostnej drene, vzorku Vašich slín. Keď sa ani nezaregistrujete, šanca že by Vás našli a poprosili o pomoc neexistuje a svoju pomoc nemôžete ani len zvážiť. Preto sa prosím zaregistrujte, svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek prehodnotiť.

A nemusíte sa báť, byť Dobrák od Kosti, nebolí!

Pre viac informácií sme Vám k dispozícii na nižšie uvedených kontaktoch:

NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE

Mierová 83, 821 05 Bratislava

Tel.: +421-2-43423901

Fax: +421-2-43423900

E-mail: info@kvapkanadeje.sk kvapkanadeje@zoznam.sk

Web: www.kvapkanadeje.sk, www.dobrakodkosti.sk